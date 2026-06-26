புகையிலைப் பொருள்கள் விற்ற கடைகளுக்கு அபராதம்

பரமக்குடி ரயில்வே பீடா் சாலை, மதுரை மண்டபம் சாலைப் பகுதியில் தடை செய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருள்களை விற்பனை செய்த இரு கடைகளுக்கு தலா ரூ. 25 ஆயிரம் அபராதம் விதிக்கப்பட்டது. மேலும், இந்தக் கடைகளை அதிகாரிகள் பூட்டி சீல் வைத்தனா்.
பரமக்குடி எமனேசுவரம் பகுதிகளில் தடை செய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருள்கள் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருவதாக காவல் துறை, உணவுப் பாதுகாப்புத் துறை அலுவலா்களுக்கு புகாா்கள் வந்தன.
இதையடுத்து, பரமக்குடி நகா் காவல் நிலைய உதவி ஆய்வாளா் முகமது சயூபு நிஜாம் தலைமையிலான போலீஸாா் உணவுப் பாதுகாப்புத் துறை அலுவலா்களுடன் இணைந்து அந்தப் பகுதிகளில் உள்ள கடைகளில் சோதனை நடத்தினா். அப்போது, ரயில்வே பீடா் சாலை, மதுரை மண்டபம் சாலையில் சரவணன், செந்தூா்பாண்டியன் ஆகியோா் நடத்தி வந்த பெட்டி கடைகளில் தடை செய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருள்களை விற்பனைக்காக இருப்பு வைத்திருந்தது தெரியவந்தது. இதைத்தொடா்ந்து, மேற்கண்ட இரு கடைகளிலிருந்த மொத்தம் 20 கிலோ தடை செய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருள்களைப் பறிமுதல் செய்து, கடையின் உரிமையாளா்களுக்கு தலா ரூ. 25 ஆயிரம் அபராதம் விதிக்கப்பட்டது. மேலும், இரு கடைகளையும் அதிகாரிகள் பூட்டி சீல் வைத்தனா்.
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