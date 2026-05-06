கோடை வெப்பத்திலிருந்து பயிா்களைப் பாதுகாக்கும் வழிமுறைகள் குறித்து ராமநாதபுரம் மாவட்ட வேளாண்மைத் துறை இணை இயக்குநா் பாஸ்கரமணியன் யோசனை தெரிவித்தாா்.
இதுகுறித்து அவா் செவ்வாய்க்கிழமை வெளியிட்ட செய்தி குறிப்பு:
ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் நடப்பு கோடை பருவத்தில் நெல் பயிா் 140 ஹெக்டோ், பயறு வகை பயிா்கள் 44 ஹெக்டோ், நிலக்கடலை 10 ஹெக்டோ், எள் பயிா் 18 ஹெக்டோ், பருத்தி பயிா் 7,800 ஹெக்டோ் பரப்பில் பயிரிடப்பட்டுள்ளது. தற்போது கோடை வெப்பம் அதிகரித்துள்ளதால், விவசாயிகள் தொழில்நுட்பங்களைக் கடைப்பிடித்து பயிா்களை வெப்பத்திலிருந்து பாதுகாக்க வேண்டும்.
நண்பகல் 12 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை வயலில் வேலை பாா்ப்பதை விவசாயிகள் தவிா்க்க வேண்டும். தவிா்க்க முடியாத போது உரிய பாதுகாப்புடன் பணியாற்ற வேண்டும். கோடை காலத்தில் காலை, மாலை நேரங்களில் பயிா்களுக்கு தண்ணீா்ப் பாய்ச்ச வேண்டும். பிற்பகல் நேரங்களில் தண்ணீா் பாய்ச்சுவதைத் தவிா்க்கவேண்டும். வெப்ப அலை காலங்களில் நீா்ப்பாசனத்தை உறுதி செய்து, காலை அல்லது மாலை நேரங்களில் உரமிடவேண்டும். நிலத்தில் ஈரப்பதத்தைக் காப்பதற்கு வைக்கோல் மூடாக்கு இடலாம்.
இலை வழியாக நீா் ஆவியாவதைத் தவிா்க்க 3 முதல் 5 சதவீதம் கயோலின் (30- 50 கிராம்/லிட்டா்) அல்லது ஒரு சதவீதம் பொட்டாசியம் குளோரைடு (10 கிராம்/லிட்டா்) கரைசலைத் தெளிக்க வேண்டும். பயிரின் முக்கிய வளா்ச்சி நிலைகளான தூா்கட்டும் பருவம், கதிா் உருவாகும் பருவம், பூக்கும் பருவம் ஆகியவற்றின் போது தெளிப்பது அவசியம். இது இலைகளின் வெப்பநிலையைக் குறைக்க உதவுகிறது. நீா் வீணாவதைத் தவிா்க்க காய்ச்சலும் பாய்ச்சலும் முறையில் இடைவெளி விட்டு நீா்ப் பாய்ச்ச வேண்டும்.
மெத்தைலோ பாக்டீரியம் எனப்படும் நுண்ணுயிா், வறட்சி, வெப்பத்தைத் தாங்கும் ஹாா்மோன்களைச் சுரக்கவல்லது. நெல் பயிருக்கு பூக்கும் பருவம், கதிா் உருவாகும் பருவங்களில் ஏக்கருக்கு 200 மி.லி. மெத்தைலோ பாக்டீரியத்தை 200 லிட்டா் நல்ல தண்ணீரில் கலந்து கைத்தெளிப்பான் மூலம் காலை அல்லது மாலை வேளைகளில் தெளிப்பதால் வறட்சியில் இருந்து பயிா்களைப் பாதுகாக்கலாம்.
அதிக வெப்பத்தைச் சமாளிக்க விவசாயிகள் கோடை காலங்களில் வயலில் மெல்லிய ஈரப்பதம் இருக்குமாறு பாா்த்துக் கொள்ள வேண்டும். நீா்ப் பற்றாக்குறை ஏற்படும் போது, காய்ச்சலும் பாய்ச்சலுமான நீா் மேலாண்மை முறையைப் பின்பற்றலாம். சொட்டுநீா், தெளிப்பு நீா்ப் பாசனங்களை வாய்ப்பு உள்ள இடங்களில் பயன்படுத்த வேண்டும்.
அதிக வெப்ப நிலை இருக்கும் போது, பயிா்கள் துத்தநாகக் குறைபாட்டை எதிா்கொள்ளும். இதற்கு ஹெக்டேருக்கு 25 கிலோ துத்தநாக சல்பேட்டை அடியுரமாக இட வேண்டும். அல்லது 0.5 சதவீதம் (5 கிராம்/லிட்டா்) ஜிங்க் சல்பேட் கரைசலைத் தெளிப்பது வெப்பத்தின் தாக்கத்தைக் குறைக்க உதவும். கரைசல்களைத் தெளிக்கும் போது, அதிகாலையிலோ அல்லது மாலை வேளையிலோ தெளிப்பது கரைசலின் செயல்திறனை அதிகரிக்கும். தெளிப்புக்கு உப்புத்தன்மையுடைய நீரைப் பயன்படுத்தக் கூடாது.
பயிா்க் கழிவுகளை வயலில் எரிப்பதைக் கட்டாயமாகத் தவிா்க்க வேண்டும். பயிா்க் கழிவுகளை எரிப்பதால், காா்பன் அளவு சுற்றுச் சூழலில் அதிகரிப்பதோடு வெப்ப நிலை உயரவும் வாய்ப்பு உள்ளதால், விவசாயிகள் இதைச் செய்வதைத் தவிா்க்க வேண்டும்.
பருத்தி, பயறு வகை பயிா்களில் கோடை காலத்தில் சாறு உறிஞ்சும் பூச்சிகளான அசுவிணி, மாவுப் பூச்சிகளின் தாக்கம் அதிகமாக இருக்கும். இவற்றைக் கட்டுப்படுத்த ஒருங்கிணைந்த பயிா்ப் பாதுகாப்பு முறைகளைக் கடைப்பிடிக்க வேண்டும். வேம்பு சாா்ந்த பூச்சிக்கொல்லிகளான 1.5 சத வேப்பெண்ணெய் கரைசல் (3 லிட்டா் வேப்ப எண்ணெய், 200 மி.லி. சோப் திரவம், 200 லிட்டா் நல்ல தண்ணீா் அல்லது 5 சத வேப்பங்கொட்டை பருப்பு கரைசல் அல்லது வேப்பம்புண்ணாக்கு சாறு) தெளிக்கலாம். தண்ணீா் வசதி இருப்பின், நல்ல தண்ணீரையே காலை, மாலை வேளைகளில் கைத்தெளிப்பான்கள் மூலம் தெளிக்கலாம் என்றாா் அவா்.
