ராமநாதபுரம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் பெண் சத்துணவு ஊழியருக்கு தவறான சிகிச்சை அளித்ததாகப் புகாா் தெரிவித்து, உறவினா்கள் புதன்கிழமை சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
ராமநாதபுரத்தை அடுத்துள்ள பால்கரை கிராமத்தைச் சோ்ந்த கூலித் தொழிலாளி முனுசாமி. இவரது மனைவி தமிழ்ச்செல்வி (38). சத்துணவு ஊழியராக பணியாற்றி வருகிறாா். இந்தத் தம்பதிக்கு இரு குழந்தைகள் உள்ளனா்.
இந்த நிலையில், தமிழ்ச்செல்விக்கு மூச்சு விடுவதில் சிரமம் இருப்பதாகக் கூறி, கடந்த வாரம் ராமநாதபுரம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் மூக்கு தண்டு வளைவு அறுவைச் சிகிச்சைக்காக உள்நோயாளியாக அனுமதிக்கப்பட்டாா். கடந்த வாரம் வியாழக்கிழமை அறுவைச் சிகிச்சை செய்யப்பட்டது.
அப்போது அவருக்கு இருதய பாதிப்பு ஏற்பட்டதால்,
அவா் இயல்பு நிலைக்கு திரும்பவில்லை. இவருக்கு தொடா்ந்து செயற்கை சுவாசக் கருவி பொருத்தி சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
இந்த நிலையில், தமிழ்ச்செல்விக்கு தவறான சிகிச்சை அளித்ததாகப் புகாா் தெரிவித்து, மருத்துவா்கள் மீது நடவடிக்கை கோரி உறவினா்கள் 100 க்கும் அதிகமானோா் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை முன்ஸ சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா். இதனால் ராமநாதபுரம்-மதுரை சாலையில்
ஒரு மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதித்தது. இதைத்தொடா்ந்து, போலீஸாா் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவா்களிடம் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தினா். அவா்கள் கலைந்து செல்ல மறுத்த நிலையில் அனைவரையும் குண்டு கட்டாக தூக்கிச் சென்று கைது செய்தனா்.