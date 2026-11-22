மதுக் கடையை அகற்றக் கோரி சாலை மறியல்: தாய்த் தமிழா் கட்சியினா் 54 போ் கைது
பரமக்குடி ஐந்துமுனை சந்திப்பில் உள்ள மதுக் கடையை அகற்றக்கோரி சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட தாய்த் தமிழா் கட்சியைச் சோ்ந்த 54 பேரை போலீஸாா் சனிக்கிழமை கைது செய்தனா்.
பரமக்குடி ஐந்துமுனை சந்திப்பில் உள்ள மதுக் கடையை அகற்றக்கோரி சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட தாய்த் தமிழா் கட்சியைச் சோ்ந்த 54 பேரை போலீஸாா் சனிக்கிழமை கைது செய்தனா்.
பரமக்குடி ஐந்துமுனை சந்திப்புப் பகுதியில் அரசு மதுக் கடை செயல்பட்டு வருகிறது. இந்தக் கடை அரசின் விதிமுறைகளை மீறி தேசிய நெடுஞ்சாலை அருகிலும், பள்ளிகள் உள்ள பகுதிகளிலும், பொதுமக்கள் அதிகளவில் வந்து செல்லும் இடத்திலும் அமைந்துள்ளது.
இந்தக் கடையை அகற்றக் கோரி பலமுறை சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளிடம் புகாா் தெரிவித்தும், இதுவரை எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை.
இந்த மதுக் கடையை மாற்று இடத்தில் வைக்க பலமுறை வலியுறுத்தியும் அகற்றாத மாவட்ட நிா்வாகத்தைக் கண்டித்து, தாய்த் தமிழா் கட்சியின் நிறுவனா் தலைவா் பி.எம்.பாண்டியன் தலைமையிலும், பொதுச் செயலா் செல்வம் முன்னிலையில், மாநில இளைஞரணி தலைவா் ஹரிசுதன் உள்ளிட்ட கட்சியினா், நாம் தமிழா் கட்சி வெற்றிவேல், தமிழ் புலிகள் கட்சி மாநிலச் செயலா் தமிழ் முருகன், விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி மாவட்டச் செயலா் கருப்புச்சாமி, ஆதித்தமிழா் பேரவை மாவட்டச் செயலா் அருண் ஆதித்யன், ஒடுக்கப்பட்டோா் பேரவை சக்திவேல் உள்ளிட்டோா் சனிக்கிழமை சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனா்.
இதைத் தொடா்ந்து, சாலை மறியலில் ஈடுபட்டவா்களிடம் காவல் துணைக் கண்காணிப்பாளா் சுகுமாறன் சமரசப் பேச்சு நடத்திய பிறகு மறியல் கைவிடப்பட்டது.
மேலும், போக்குவரத்துக்கு இடையூறாக மறியலில் ஈடுபட்டதாக தாய்த் தமிழா் கட்சியைச் சோ்ந்த 54 பேரை போலீஸாா் கைது செய்து, மாலையில் விடுவித்தனா்.
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