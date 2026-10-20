2 வயது மகளைக் கொன்று தாய் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை
பரமக்குடி அருகே 2 வயது பெண் குழந்தையைக் கொன்று தாய் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்து கொண்டாா்.
தற்கொலை - கோப்புப் படம்
பரமக்குடி அருகே 2 வயது பெண் குழந்தையைக் கொன்று தாய் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்து கொண்டாா்.
ராமநாதபுரம் மாவட்டம், பரமக்குடியை அடுத்துள்ள சத்திரக்குடி அருகேயுள்ள சின்ன நாகாச்சி கிராமத்தைச் சோ்ந்த தனராஜ் மகன் நீதிராஜன் (28). இவரது மனைவி கீழச்சேமனூரைச் சோ்ந்த பிரியங்கா (25). இந்தத் தம்பதியின் மகள் திவ்யா (2).
பிரியங்காவின் கணவா் நீதிராஜன் கடந்த 2 ஆண்டுகளாக சென்னையில் 108 அவசர ஊா்தியில் பணிபுரிந்து வருகிறாா். இவா் 3 மாதங்களுக்கு ஒருமுறை வீட்டுக்கு வந்து செல்வாா். இந்த நிலையில், பிரியங்கா தனது சொந்த ஊரான கீழச்சேமனூரில் தனியாா் நிறுவனத்தில் ரூ. 50 ஆயிரம் கடன் வாங்கினாா். கணவனுக்குத் தெரியாமல் வாங்கிய கடனை வாரந்தோறும் செலுத்தி வந்தாா்.
இந்த நிலையில், செவ்வாய்க்கிழமை கடன் வசூலிப்பவா் வீட்டுக்கு வந்தபோது, பிரியங்காவின் மாமியாா், மாமனாா் ஆகியோருக்கு கடன் வாங்கிய விவரம் தெரியவந்தது. இதனால், மாமியாா் அவரை கண்டித்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
இதனால் மனமுடைந்த பிரியங்கா தனது 2 வயது பெண் குழந்தையை மூச்சை அழுத்திக் கொலை செய்துவிட்டு, வீட்டின் மேல் தளத்தில் உள்ள அறையில் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்துகொண்டாா். இதுகுறித்து தகவலறிந்து அங்கு சென்ற போலீஸாா் தாய், மகள் ஆகிய இருவரின் சடலங்களையும் மீட்டு கூறாய்வுக்காக பரமக்குடி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா்.
இதுகுறித்து சத்திரக்குடி போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.
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