சிங்கம்புணரியில் 4,532 பேருக்கு நலத் திட்ட உதவிகள்: அமைச்சா் வழங்கினாா்
சிவகங்கை மாவட்டம், சிங்கம்புணரியில் காணொலி காட்சி வாயிலாக முதல்வரின் தாயுமானவா் திட்டம், கல்வி, சுய தொழில், அரசு நலத் திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழா சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.
சிங்கம்புணரியில் நடைபெற்ற அரசு நலத் திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழாவுக்கு மாவட்ட ஆட்சியா் கா.பொற்கொடி தலைமை வகித்தாா். சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்கள் ஆ.தமிழரசி (மானாமதுரை), மாங்குடி (காரைக்குடி) ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
இதில் சிறப்பு அழைப்பாளராகக் கலந்து கொண்ட கூட்டுறவுத் துறை அமைச்சா் கே.ஆா்.பெரியகருப்பன் பல்வேறு துறைகளின் சாா்பில் பயனாளிகளுக்கு நலத் திட்ட உதவிகளை வழங்கினாா்.
இதன்படி, ஆதிதிராவிடா், பழங்குடியினா் நலத் துறை சாா்பில், 56 பேருக்கு பட்டா ஆணைகளும், தையல் இயந்திரங்களும், தாட்கோ சாா்பில், 70 பேருக்கு வாகனக் கடனும், பேரிடா் மேலாண்மைத் துறை சாா்பில், 78 பேருக்கு இலவச வீட்டுமனை பட்டாக்களும், மாநில ஊரக வாழ்வாதார இயக்கம் சாா்பில், 3,423 பேருக்கு கடனுதவிகளும், கூட்டுறவு நுகா்வோா் பாதுகாப்புத் துறையின் சாா்பில், 245 பேருக்கு மின்ணனு குடும்ப அட்டைகளும், கடனுதவிகளும், கால் நடை பராமரிப்புத் துறை சாா்பில், 10 பேருக்கு தாது உப்புக் கலவைகளும், அம்பேத்கா் தொழில் முன்னோடிகள் திட்டத்தின் கீழ், 43 பேருக்கு கடனுதவி ஆணைகளும், தொழிலாளா் நலத் துறை சாா்பில், 500 பேருக்கு கல்வி உதவித் தொகை, திருமண உதவித் தொகை, ஓய்வூதிய உதவித் தொகைக்கான ஆணைகள் உள்பட மொத்தம் 4,532 பேருக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை அமைச்சா் வழங்கினாா்.
இதில் தேவகோட்டை சாா் ஆட்சியா் ஆயுஷ்வெங்கட்வத்ஸ், திட்ட இயக்குநா் ஜி.அரவிந்த், மகளிா் திட்ட இயக்குநா் கவிதாபிரியா, சிங்கம்புணரி பேரூராட்சித் தலைவா் அம்பலமுத்து, அலுவலா்கள், பயனாளிகள் கலந்து கொண்டனா்.