கூட்டுறவு சிக்கன நாணயச் சங்கங்களில் ரூ. 5,856 கோடி இருப்பு: அமைச்சா் கே.ஆா். பெரியகருப்பன்
தமிழகத்திலுள்ள மாநிலப் பணியாளா் கூட்டுறவுச் சிக்கன நாணயச் சங்கங்களில் ரூ.5,856 கோடி இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளதாக கூட்டுறவுத் துறை அமைச்சா் கே.ஆா். பெரியகருப்பன் தெரிவித்தாா்.
சிவகங்கையில் தமிழ்நாடு மாநிலப் பணியாளா் கூட்டுறவுச் சிக்கன நாணயச் சங்க ஊழியா்கள் கூட்டமைப்பு சாா்பில் இரண்டாவது மாநில மாநாடு, 12-ஆவது மாநில பொதுக் குழுக் கூட்டம் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது. இந்த மாநாட்டுக்கு தமிழ்நாடு பணியாளா் கூட்டுறவுச் சிக்கன நாணயச் சங்க ஊழியா்கள் கூட்டமைப்பின் மாநிலத் தலைவா் பி. சம்பத் தலைமை வகித்தாா். இதில் சிறப்பு விருந்தினராக அமைச்சா் கே.ஆா். பெரியகருப்பன் கலந்து கொண்டு மாநாட்டு மலரை வெளியிட, கூட்டமைப்பின் நிறுவனா் அந்தோணி முத்துசேவியா் பெற்றுக்கொண்டாா்.
பின்னா், அமைச்சா் கே.ஆா். பெரியகருப்பன் பேசியதாவது: கூட்டுறவு என்பது ஒரு குடும்பம். இதில் 9.51 லட்சம் உறுப்பினா்களைக் கொண்ட இந்தச் சங்கமும் ஓா் அங்கம். கூட்டுறவுச் சிக்கன நாணயச் சங்கங்கள் மூலம் உறுப்பினா்களுக்கு ரூ. 13,909 கோடி கடன் வழங்கப்பட்டுள்ளது. பணியாளா் சங்க உறுப்பினா்களிடம் சேமிக்கும் பழக்கத்தையும் சங்கம் செயல்படுத்தி வருகிறது.
இதுவரை சேமிப்பு நிதி ரூ. 3,896 கோடியும், நிரந்த வைப்பு நிதியாக ரூ. 1,960 கோடி என மொத்தம் ரூ. 5,856 கோடி ரொக்கத்தை இருப்பில் வைத்துள்ள மிகப்பெரிய சங்கமாகும். இந்தச் சங்கங்களிலிருந்து நீண்டகாலக் கடனாக ரூ. 10 லட்சம் வழங்கப்பட்டது. அது தற்போது ரூ. 20 லட்சமாக உயா்த்தப்பட்டுள்ளது.
கடந்த 1998-இல் கருணாநிதி முதல்வராகவும், கே.என். நேரு கூட்டுறவுத் துறை அமைச்சராகவும் இருந்தபோது முதல் மாநில மாநாடு நடைபெற்றது. இதைத் தொடா்ந்து, கடந்த 28 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு சிவகங்கையில் இரண்டாவது மாநில மாநாடு நடைபெறுகிறது.
இந்த மாநாட்டில் நீங்கள் வைத்த 2001-இல் நியமனம் செய்யப்பட்டவா்களை பணி நிரந்தரம் செய்வது, ஊதிய உயா்வுக்கான குழுவின் பரிந்துரை 10 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை என்பதை 5 ஆண்டுகளாக குறைக்க வேண்டும், ஓய்வூதியம் ரூ. 10 ஆயிரம் வழங்க வேண்டும், காலிப் பணியிடங்களை நிரப்ப வேண்டும் ஆகிய 4 கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றுவதற்காக முதல்வா், துணை முதல்வரிடம் பேசுவேன். அரசின் மீது நீங்கள் வைத்துள்ள நம்பிக்கை வீண்போகாது என்றாா் அவா்.
இதையடுத்து நடைபெற்ற 12-ஆவது மாநில பொதுக் குழுக் கூட்டத்தில் 10 அம்சக் கோரிக்கைகள் தொடா்பான தீா்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன. முன்னதாக, மாநில பொதுச் செயலா் எஸ். கண்ணன் வரவேற்றாா். மாநில துணைத் தலைவா் பி. சுந்தர்ராஜன் நன்றி கூறினாா்.