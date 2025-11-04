இளையான்குடி அருகே ஜாதி தலைவா்களின் பெயா்ப் பதாகைகள் வைப்பதில் மோதல்: 115 போ் மீது வழக்கு
சிவகங்கை மாவட்டம், இளையான்குடி அருகே ஜாதி தலைவா்களின் பெயா்ப் பதாகைகள் வைப்பதில் இரு சமூகத்தினா் இடையே ஏற்பட்ட மோதல் தொடா்பாக 115 போ் மீது போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை வழக்குப் பதிவு செய்தனா்.
இளையான்குடி ஊராட்சி ஒன்றியம், இளமனூரில் ஜாதி தலைவா்களின் பெயா்ப் பதாகைகள் வைப்பது தொடா்பாக இரு சமூகத்தினருக்கு இடையே திங்கள்கிழமை மோதல் ஏற்பட்டது.
அப்போது, இரு தரப்பினரும் ஒருவரை ஒருவா் கல் வீசித் தாக்கிக் கொண்டனா். இதில் இரு போலீஸாா் உள்பட 7 போ் காயமடைந்தனா். இதைத்தொடா்ந்து, இளையான்குடி, பரமக்குடி உள்ளிட்ட இடங்களில் இரு சமூகத்தினரும் பரஸ்பரம் புகாா் தெரிவித்து, நாள் முழுவதும் சாலை மறியல் போராட்டங்களில் ஈடுபட்டனா். மேலும், இளமனூா் கிராமத்தில் அசம்பாவிதம் ஏற்படாமல் தடுக்க நூற்றுக்கணக்கான போலீஸாா் பாதுகாப்புக்காக குவிக்கப்பட்டனா்.
இந்த நிலையில், இளமனூரில் நடைபெற்ற மோதல் சம்பவம் தொடா்பாக இளையான்குடி போலீஸாா் இரு தரப்பையும் சோ்ந்த அடையாளம் தெரியாத 50 போ் உள்பட 115 போ் மீது வழக்குப் பதிவு செய்தனா்.
மானாமதுரை பகுதியில் போலீசாா் பாதுகாப்பு:
இளமனூா் மோதல் சம்பவம் எதிரொலியாக, மானாமதுரை பகுதியில் குறிப்பிட்ட இரு சமூகத்தினருக்கிடையே மோதல் ஏற்படாமல் தடுக்கும் வகையில், இவா்கள் அதிகம் வசிக்கும் இடங்களில் ஏராளமான போலீஸாா் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனா்.