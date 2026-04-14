சிவகங்கை

காரைக்குடியில் காங். வேட்பாளா் மாங்குடியை ஆதரித்து காா்த்தி சிதம்பரம் எம்.பி பிரசாரம்

Updated On :13 ஏப்ரல் 2026, 10:23 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

காரைக்குடி தொகுதியில் மதச்சாா்பற்ற முற்போக்குக் கூட்டணியின் காங்கிரஸ் கட்சி வேட்பாளா் எஸ். மாங்குடியை ஆதரித்து சிவகங்கை தொகுதி மக்களவை உறுப்பினா் காா்த்தி சிதம்பரம் திங்கள்கிழமை பிரசாரம் செய்தாா்.

சங்கராபுரம் பெரிச்சியம்மன்கோயில், ஆதம்ஸ் காா்டன், காரைக்குடி ரயில்வே சாலை கிட்டுக்கடை, புதுச்சந்தைப் பேட்டை, கீழத்தெரு, பழைய பேருந்து நிலையம், முத்துமாரியம்மன் கோயில் அருகே ஆகிய இடங்களில் வாக்கு சேகரித்து நம் தொகுதியைச் சோ்ந்த எஸ். மாங்குடியை வாக்காளா்கள் வெற்றிபெறச் செய்ய வேண்டுகிறேன் என்றாா்.

பிரசாரத்தின்போது திமுக மாநகரச்செயலரும், மாநகர மேயா் (பொ) நா. குணசேகரன், காங்கிரஸ் கட்சி மாவட்டத் தலைவா் சஞ்சய் உள்பட கூட்டணிக் கட்சி நிா்வாகிகள் உடனிருந்தனா்.

தமிழகத்தில் மதுவிலக்கு சாத்தியமற்றது! - காா்த்தி சிதம்பரம் எம்.பி.

ஆரணி திமுக வேட்பாளரை ஆதரித்து பிரசாரம்

காரைக்குடியில் காங்கிரஸ் வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு

அரியலூரில் அதிமுக வேட்பாளரை ஆதரித்து ஜி.கே.வாசன் பிரசாரம்

வீடியோக்கள்

அமைதிப் பேச்சுவார்த்தை தோல்வி! அடுத்தது என்ன?

வீடியோக்கள்

Delhi Vs Chennai | முதல்வரின் சிறுபிள்ளைத்தனம்! அண்ணாமலை Press Meet | BJP | DMK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

வீடியோக்கள்

காட்ஸ் அண்ட் சோல்ஜர்ஸ் டீசர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

வீடியோக்கள்

டார்லிங் மறுவெளியீட்டு டிரைலர்!

தினமணி செய்திச் சேவை

12 ஏப்ரல் 2026