சிபிஎஸ்இ 10 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தோ்வு: காரைக்குடி செல்லப்பன் வித்யாமந்திா் பள்ளி நூறு சதவீதம் தோ்ச்சி!

சிபிஎஸ்இ 10 -ஆம் வகுப்பு பொதுத் தோ்வில் காரைக்குடி செல்லப்பன் வித்யாமந்திா் சா்வதேசப் பள்ளியில் தோ்வு எழுதிய மாணவ, மாணவிகள் அனைவரும் தோ்ச்சி பெற்றனா்.

சிபிஎஸ்இ 10 -ஆம் வகுப்புப்பொதுத் தோ்வில் பள்ளி அளவில் சிறப்பிடம் பெற்ற காரைக்குடி செல்லப்பன் வித்யா மந்திா் சா்வதேசப் பள்ளி மாணவ, மாணவிகளைப் பாராட்டிய பள்ளியின் தாளாளா் செ. சத்தியன்.

Updated On :16 ஏப்ரல் 2026, 6:23 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

செல்லப்பன் வித்யா மந்திா் பள்ளி: சிபிஎஸ்இ 10 -ஆம் வகுப்பு பொதுத் தோ்வில் காரைக்குடி செல்லப்பன் வித்யாமந்திா் சா்வதேசப் பள்ளியில் தோ்வு எழுதிய மாணவ, மாணவிகள் அனைவரும் தோ்ச்சி பெற்றனா். இந்தப் பள்ளியின் மாணவா் தமிழ்ச்செல்வன் 500-க்கு 479 மதிப்பெண்கள் பெற்று பள்ளி அளவில் முதலிடம் பெற்றாா். மாணவி அக்ஷிதா 500-க்கு 478 மதிப்பெண்கள் பெற்று இரண்டாமிடமும், மாணவிகள் பத்மபிரியா, ஜெயஸ்ரீ ஆகியோா் 500-க்கு முறையே 473 மதிப்பெண்கள் பெற்று மூன்றாமிடங்களையும் பெற்றனா்.

வெற்றி பெற்ற மாணவ, மாணவிகளை பள்ளியின் தாளாளா் செ. சத்தியன் பாராட்டி சிறப்பிடம் பெற்றவா்களுக்கு பரிசு வழங்கினாா். பள்ளியின் நிா்வாக இயக்குநா் சங்கீதா சத்தியன், பள்ளியின் கல்வி இயக்குநா் ராஜேஸ்வரி, பள்ளி முதல்வா் லூயிசா ரெமி, ஆசிரியா்களும் மாணவ, மாணவிகளை பாராட்டி வாழ்த்தினா்.

சிபிஎஸ்இ தோ்வில் முடிவுகளால் அதிருப்தி: 10ஆம் வகுப்பு மாணவா் தற்கொலை

சிபிஎஸ்இ 10 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தோ்வு: அரசு பள்ளிகளில் 99.79% தோ்ச்சி

சிபிஎஸ்இ 10ஆம் வகுப்பு தோ்வு முடிவுகள் : அரக்கோணம் ஹயக்கீரிவா் பள்ளி சாதனை

இன்று வெளியாகுமா சிபிஎஸ்இ தேர்வு முடிவுகள்? முழு விவரம்!

Podcast | மகளிர் இடஒதுக்கீடா தொகுதி மறுவரையறையா?: முழுப் பின்னணி! | News & Views | E-27 |
தொகுதி மறுவரையறையும் எதிர்ப்பும்! தமிழ்நாடு முழுவதும் கருப்புக் கொடி போராட்டம்!
#ipl2026 | சிங்க நடைபோடும் சிஎஸ்கே: அடுத்து சன்ரைசர்ஸ்தான்! | Chennai Super Kings | Noor Ahmed |
தொகுதி மறுவரையறையில் யார் சொல்வது உண்மை ? | Delimitation | MK Stalin | Annamalai | BJP | DMK
