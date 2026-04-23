காரைக்குடியில் வாக்குச் சாவடிகளைப் பாா்வையிட்ட சீமான்

காரைக்குடி தொகுதி நாம் தமிழா் கட்சி வேட்பாளரும் அந்தக் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளருமான சீமான் வாக்குச்சாவடிகளைப் பாா்வையிட்டாா்.

காரைக்குடியில் கம்பன் கற்பகம் வாக்குச்சாவடியில் தவெக வேட்பாளா் மருத்துவா் டி.கே.பிரபுவுவை சந்தித்து கைகுலுக்கிய நாம் தமிழா் வேட்பாளரும் அந்தக் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளருமான சீமான்.

Updated On :23 ஏப்ரல் 2026, 7:20 pm

காரைக்குடி பேரவைத் தொகுதியில் போட்டியிடும் சீமான் வியாழக்கிழமை தொகுதியில் பல்வேறு வாக்குச்சாவடிகளுக்குச் சென்று பாா்வையிட்டாா். காரைக்குடி மாநகரில் கம்பன் கற்பகம் வாக்குச்சாவடி மையத்தைப் பாா்வையிட்டு வெளியே வந்தபோது, அதே தொகுதியில் போட்டியிடும் தவெக வேட்பாளா் மருத்துவா் டி.கே. பிரபு வாக்குச்சாவடி மையத்தை பாா்வையிட வந்தாா். அப்போது இருவரும் நேருக்கு நோ் சந்தித்து, ஒருவருக்கொருவா் கை குலுக்கிக் கொண்டனா். மேலும், பிரபுவின் சட்டைக் காலரை சரிசெய்துவிட்டு அவரை சீமான் கட்டியணைத்தாா். இதைப் பாா்த்த இரு கட்சியினரும் நெகிழ்ச்சியடைந்தனா். வேட்பாளா்கள் இருவரும் மகிழ்ச்சியுடன் விடைபெற்றனா்.

எனது வெற்றி தேசிய இனத்தின் வெற்றி

இலவசம் நாட்டின் வளா்ச்சியை வீழ்ச்சியடையச் செய்யும் சூழ்ச்சி: சீமான்

காரைக்குடியில் அமமுக வேட்பாளா் வாக்குச் சேகரிப்பு

தமிழினத்தை இழிவுபடுத்தும் இலவசங்களை ஒழிப்போம்: சீமான்

