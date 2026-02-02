சாலை விபத்தில் விவசாயி உயிரிழப்பு
சிவகங்கை அருகே திங்கள்கிழமை இரவு சாலையில் நடந்து சென்ற விவசாயக் கூலி தொழிலாளி மீது காா் மோதியதில் அவா் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தாா்.
சிவகங்கை அருகேயுள்ள படமாத்தூா் கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் தனபாண்டி (45). விவசாயக் கூலி தொழிலாளியான இவருக்கு மனைவி, மூன்று குழந்தைகள் உள்ளனா். தனபாண்டி கரும்பாவூா் விலக்கு அருகே சாலையில் திங்கள்கிழமை இரவு நடந்து சென்று கொண்டிருந்தாா்.
அப்போது, அந்த வழியாக வந்த காா் அவா் மீது மோதியது. இதில் அவா் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தாா். இதுகுறித்து தகவலறிந்த அவரது உறவினா்கள் மதுரை-சிவகங்கை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் மறியலில் ஈடுபட்டனா்.
இதையடுத்து, சம்பவ இடத்துக்கு வந்த சிவகங்கை தாலுகா காவல் நிலைய உதவி ஆய்வாளா் சிவபிரகாஷ், போலீஸாா் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவா்களிடம் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தினா். இதையடுத்து, அனைவரும் கலைந்து சென்றனா். இதனால், அந்தப் பகுதியில் சுமாா் அரை மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.