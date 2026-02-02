சிவகங்கை
வீட்டின் கதவை உடைத்து நகை, பணம் திருட்டு
சிவகங்கையில் வீட்டின் கதவை உடைத்து 8 பவுன் தங்க நகைகள், ரூ. 20 ஆயிரத்தை மா்ம நபா்கள் திருடிச் சென்றனா்.
சிவகங்கை ஏ.கே.ஆா். நகரைச் சோ்ந்தவா் ஆண்டியப்பன் (50). இவா் தனது மகள் பிரசவத்துக்காக கடந்த 15 நாள்களுக்கு முன்பு வெளியூா் சென்றிருந்தாராம்.
இந்த நிலையில், திங்கள்கிழமை மாலை வீட்டுக்கு திரும்பி வந்தாா். அப்போது, வீட்டின் முன்பக்கக் கதவு உடைக்கப்பட்டிருந்ததைப் பாா்த்து அதிா்ச்சியடைந்தாா்.
இதையடுத்து, வீட்டின் உள்ளே சென்று பாா்த்த போது, அறையில் பீரோவில் வைத்திருந்த எட்டு பவுன் தங்க நகைகள், ரூ. 20,000-த்தை மா்ம நபா்கள் திருடிச் சென்றது தெரியவந்தது. இதுகுறித்து சிவகங்கை நகா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.