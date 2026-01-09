சிவகங்கையில் வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்கள் சரிபாா்ப்பு
சிவகங்கையில் இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ள மின்னணு வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்களில் முதற்கட்ட சரிபாா்ப்பு பணி நிறைவடைந்ததையடுத்து, மாதிரி வாக்குப் பதிவு நடைபெற்றது.
தமிழகத்தில் சட்டப்பேரவைத் தோ்தல் வருகிற மே மாதத்துக்குள் நடைபெற உள்ளது. இதற்கான முன் தயாரிப்புப் பணிகளை தோ்தல் ஆணையம் மேற்கொண்டு வருகிறது. சிவகங்கை மாவட்டத்தில் காரைக்குடி, திருப்பத்தூா், மானாமதுரை(தனி), சிவகங்கை ஆகிய நான்கு சட்டப்பேரவை தொகுதிகள் உள்ளன. இந்த மாவட்டத்தில்
1, 364வாக்குச்சாவடிகளில் பயன்படுத்தப்பட்ட 3, 404 வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள், 2,017 கட்டுப்பாட்டு கருவிகள், 2,171வாக்குப்பதிவு விவரம் சரிபாா்க்கும் இயந்திரங்கள் சிவகங்கை மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலக வளாகத்தில் உள்ள பாதுகாப்பு அறையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்நிலையில் இந்த வாக்குப் இயந்திரங்களில் முதல்நிலை சரிபாா்ப்பு பணி கடந்த டிச.11-ஆம் தேதி தொடங்கியது. ஏற்கெனவே நடந்து முடிந்த தோ்தலின் போது இயந்திரத்தில் ஒட்டப்பட்டுள்ள சின்னம், வேட்பாளா் பெயா் உள்ள தாள்களை அகற்றுதல், பதிவுகளை அழித்தல், பொத்தான்களின் செயல்பாடுகளை சரிபாா்த்தல் என ஒவ்வொரு இயந்திரமும் பரிசோதனை செய்து பாா்க்கப்பட்டது.
பழுதான இயந்திரங்கள் தனியாக பிரிக்கப்பட்டன. சுமாா் 27 நாள்கள் நடைபெற்ற இந்தப் பணிகள் கடந்த 7 -ஆம் தேதி முடிவடைந்தன.
இந்த நிலையில் வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்களில் மாதிரி வாக்குப்பதிவு வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது. இதை மாவட்டத் தோ்தல் அலுவலரும், மாவட்ட ஆட்சியருமான கா. பொற்கொடி வியாழக்கிழமை நேரில் பாா்வையிட்டாா். உடன் தோ்தல் பிரிவு வட்டாட்சியா் மேசியாதாஸ் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.