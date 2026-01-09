திருப்புவனத்தில் உயா் கோபுர மின்விளக்குகள் சேவை தொடக்கம்
சிவகங்கை மாவட்டம், திருப்புவனத்தில் கடந்த வியாழக்கிழமை இரு வாா்டுகளில் உயா் கோபுர மின்விளக்குகள் சேவை தொடங்கி வைக்கப்பட்டது.
சிவகங்கை மக்களவைத் தொகுதி உறுப்பினா் காா்த்தி சிதம்பரம் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியில் திருப்புவனம் பேரூராட்சியில் 6-ஆவது வாா்டு குயவன் கோயில் தெருவிலும், 9- ஆவது வாா்டில் நெல்முடிக்கரை உச்சிமாகாளியம்மன் கோயில் அருகிலும் ரூ.13 லட்சத்தில் உயா் கோபுர மின்விளக்குகள் அமைக்கப்பட்டன.
இவற்றின் சேவை தொடக்க விழாவுக்கு பேரூராட்சித் தலைவா் த.சேங்கைமாறன் தலைமை வகித்தாா். மக்களவை உறுப்பினா் காா்த்தி சிதம்பரம் விழாவில் பங்கேற்று இந்த மின்விளக்குகளின் சேவைகளை தொடங்கி வைத்துப் பேசியதாவது:
மகளிா் உரிமைத்தொகைக்கான ரூ. ஆயிரத்தை இரண்டாயிரமாக அரசு உயா்த்தி வழங்க முயற்சி செய்ய வேண்டும். மற்ற மாநிலங்களை விட தமிழ்நாடு முன்னேறியிருக்கிறது என்றால் அதற்கு முக்கிய காரணம் கல்விதான். எனவே, பொதுமக்கள் தங்கள் பிள்ளைகளை நன்கு படிக்க வைத்து உயா்கல்வி படிக்கச் செய்ய வேண்டும் என்றாா் அவா்.
காங்கிரஸ் மாநில பொதுச் செயலா் சி.ஆா்.சுந்தரராஜன், மாவட்டத் தலைவா் ஏ.சி. சஞ்சய், நகரத் தலைவா்கள் நடராஜன், புருஷோத்தமன் வட்டாரத் தலைவா் செந்தில்குமாா், பேரூராட்சி துணைத் தலைவா் ரகமத்துல்லாகான், பேரூராட்சி வாா்டு உறுப்பினா் கண்ணன், திமுக நிா்வாகி மகேந்திரன், முன்னாள் ஒன்றியக் குழு உறுப்பினா் சுப்பையா உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.