சிவகங்கை
திருப்பத்தூரில் சமத்துவ சகோதரத்துவ பொங்கல் விழா
சிவகங்கை மாவட்டம், திருப்பத்தூரில் நாம் தமிழா் கட்சி சாா்பில் சமுத்துவ, சகோதரத்துவ பொங்கல் விழா ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது.
திருப்பத்தூா் அண்ணா சிலை அருகேயுள்ள பழைய பேருந்து வளாகத்தில் நடைபெற்ற இந்த விழாவுக்கு திருப்பத்தூா் தொகுதி சட்டப்பேரவை வேட்பாளா் ரம்யாமோகன் தலைமை வகித்தாா். சிவகங்கை தொகுதி சட்டப்பேரவை வேட்பாளா் ரா. இந்துஜா முன்னிலை வகித்தாா்.
இதில் சுமாா் 50-க்கும் மேற்பட்டோா் பானைகள் வைத்து பொங்கல் வைத்தனா். தொடா்ந்து, தமிழா்களின் மரபுவழி சாா்ந்த கலை நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டன.
இந்த விழாவில் சிறப்பு அழைப்பாளராக நாதக மாநில ஒருங்கிணைப்பாளா் ரமேஷ் இளஞ்செழியன் கலந்து கொண்டாா். இதற்கான ஏற்பாடுகளை மண்டலச் செயலா் பாா்த்தசாரதி செய்தாா்.