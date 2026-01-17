ஜீவா நினைவரங்கம், முடியரசனாா் திருவுருவச் சிலை அமைக்கும் பணி: அமைச்சா்கள் ஆய்வு
காரைக்குடி: சிவகங்கை மாவட்டம், திருப்பத்தூா் வட்டம், சிராவயல் கிராமத்தில் சுதந்திரப் போராட்ட காலத்தில் காந்தியடிகள் ஜீவாவுடன் சந்தித்தது நினைவாக கட்டப்பட்டுவரும் அரங்கம், காரைக்குடி மாநகராட்சிக்குள்பட்ட கழனிவாசல் பகுதியில் வீறுகவியரசா் முடியரசனாருக்கு திருவுருவச் சிலை அமைக்கும் பணிகளை கூட்டுறவுத் துறை அமைச்சா் கே.ஆா். பெரியகருப்பன், தமிழ் வளா்ச்சி, செய்தித் துறை அமைச்சா் மு.பெ. சாமிநாதன் ஆகியோா் சனிக்கிழமை நேரில் பாா்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டனா்.
இதுகுறித்து அமைச்சா்கள் கூறியதாவது:
சுதந்திரப் போராட்டத் தியாகிகளை போற்றும் வகையில், அவா்களை கௌரவிக்கும் பொருட்டும் முதல்வா் மு.க. ஸ்டாலின் நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டு வருகிறாா். இந்த வகையில் சுதந்திரப் போராட்டக் காலத்தில் காந்தியடிகள் ஜீவாவுடன் சந்தித்துப் பேசியதன் நினைவாக திருப்பத்தூா் வட்டம், சிராவயல் கிராமத்தில் செய்தி மக்கள் தொடா்புத் துறை சாா்பில் அரங்கம் அமைப்பதற்கு முதல்வரால் கடந்த 2024, ஜன. 21-இல் அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது. இதைத் தொடா்ந்து, ரூ. 3 கோடி மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்டு வரும் அரங்கம் தொடா்பான பணிகள் குறித்து பாா்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது.
மேலும், காரைக்குடி மாநகராட்சி கழனிவாசல் பகுதியில் வீறுகவியரசா் முடியரசனாருக்கு தமிழ் வளா்ச்சித் துறை சாா்பில் ரூ. 50 லட்சம் மதிப்பீட்டில் திருவுருவச் சிலை அமைக்கப்பட்டு வரும் பணிகள் குறித்தும் ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது எனத் தெரிவித்தனா்.
இந்த ஆய்வின் போது, தமிழ் வளா்ச்சி, செய்தித் துறை அரசு செயலா் வே. ராஜாராமன், மாவட்ட ஆட்சியா் கா. பொற்கொடி, இணை இயக்குநா் (நினைவகங்கள்) கு. தமிழ்செல்வராஜன், தேவகோட்டை சாா் ஆட்சியா் ஆயுஷ் வெங்கட்வட்ஸ், துணைக் காவல் கண்காணிப்பாளா் (திருப்பத்தூா்) செல்வகுமாா், பொதுப்பணித் துறை செயற்பொறியாளா் இளங்கோவன், திருப்பத்தூா் வட்டாட்சியா் மாணிக்கவாசகம், அதிகாரிகள் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.