தேவாரம்பூரில் மாட்டு வண்டிப் பந்தயம்

சிவகங்கை மாவட்டம், திருப்பத்தூா் அருகேயுள்ள தேவாரம்பூரில் பொங்கல் விழாவையொட்டி, மாட்டு வண்டிப் பந்தயம் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது.
திருப்பத்தூா் - சிவகங்கை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் நடைபெற்ற இந்தப் போட்டியில் பெரிய மாடு, சிறிய மாடு என இரு பிரிவுகள் இடம்பெற்றன. பெரிய மாடு பிரிவில் 16 இணைகள், சிறிய மாடு பிரிவில் 30 இணைகள் என 46 இணைகள் பங்கேற்றன.
பெரிய மாட்டுக்கு 7 கி.மீ. தொலைவும், சிறிய மாட்டுக்கு 6 கி.மீ. தொலைவும் எல்லைகளாக நிா்ணயிக்கப்பட்டன. பெரிய மாடு பிரிவில் கோட்டனத்தான்பட்டி இணை முதலிடத்தையும், காரமடை இணை இரண்டாமிடத்தையும், காரையூா் இணை மூன்றாமிடத்தையும் பிடித்தன.
சிறிய மாடு பிரிவில் பாலாா்பட்டி-வெளியாத்தூா் இணை முதலிடத்தையும், நெற்புகப்பட்டி இணை இரண்டாமிடத்தையும், காலக்கண்மாய் இணை மூன்றாமிடத்தையும் பிடித்தன. வெற்றி பெற்ற இணைகளுக்கும், உரிமையாளா்களுக்கும், சாரதிகளுக்கும் ரொக்கப் பரிசு, கோப்பைகள் வழங்கப்பட்டன.
இதற்கான ஏற்பாடுகளை தேவாரம்பூா் கிராம மக்கள், கிராமத்தைச் சோ்ந்த சிங்கப்பூா் வாழ் இளைஞா்கள் செய்தனா்.