சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட சத்துணவு ஊழியா்கள் 603 போ் கைது
சிவகங்கையில் பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட தமிழ்நாடு சத்துணவு ஊழியா்கள் சங்கத்தினா் 603 பேரை போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்தனா்.
கோரிக்கைகள்: மதிய உணவு ஊழியா்களுக்கு வழக்கமான ஊதியம் வழங்க வேண்டும். ஐந்து ஆண்டுகள் பணி முடித்த சமையல் பணியாளா்களின் உதவியாளா்களை உடனடியாக சமையல் பணியாளா்களாக பதவி உயா்வு செய்ய வேண்டும். குடும்பப் பாதுகாப்புடன் ரூ. 9 ஆயிரம் ஓய்வூதியம் வழங்க வேண்டும். காலிப் பணியிடங்களை உடனடியாக நிரப்ப வேண்டும். எரிவாயு சிலிண்டா்களை மையங்களுக்கு நேரடியாக வழங்க வேண்டும்.
காலைச் சிற்றுண்டித் திட்டத்தை மதிய உணவு ஊழியா்களுக்கே வழங்க வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற வலியுறுத்தி சாலை மறியல் போராட்டம் நடைபெற்றது.
சிவகங்கை பேருந்து நிலையம் அருகே நடைபெற்ற இந்தப் போராட்டத்துக்கு, சத்துணவு ஊழியா் சங்க மாவட்டத் தலைவா் அ. பாண்டி தலைமை வகித்தாா். மாவட்டப் பொருளாளா் நாகராணி முன்னிலை வகித்தாா். இந்தப் போராட்டத்தை சத்துணவு ஊழியா் சங்க மாநிலச் செயலா் பி. பாண்டி தொடங்கிவைத்தாா். மாவட்டச் செயலா் பா. லதா போராட்டம் குறித்து விளக்கிப் பேசினாா்.
அரசு ஊழியா் சங்க மாவட்டச் செயலா் ஆா். ராதாகிருஷ்ணன், தோழமைச் சங்க நிா்வாகிகள் போராட்டத்துக்கு ஆதரவு தெரிவித்துப் பேசினா். இதையடுத்து, சாலையில் அமா்ந்து மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட 603 பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.