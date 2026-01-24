மத்திய அரசின் வேலைவாய்ப்புத் திருவிழா: சிவகங்கையில் 148 பேருக்கு பணி நியமன ஆணை
சிவகங்கையில் மத்திய அரசின் சாா்பில் வேலை வாய்ப்புத் திருவிழா (ரோஜ்கா் மேளா)வில் பல்வேறு பணிகளுக்காக தோ்வு செய்யப்பட்ட 148 பேருக்கு பணிநியமன ஆணைகள் சனிக்கிழமை வழங்கப்பட்டது.
சிவகங்கை மாவட்டம், இலுப்பக்குடியில் உள்ள இந்தோ-திபெத்திய எல்லை காவல் படை பயிற்சி மையத்தில் நடைபெற்ற வேலை வாய்ப்புத் திருவிழாவில், சிறப்பு விருந்தினராக மத்திய ஊரக வளா்ச்சி, தகவல் தொழில் நுட்பத் துறை இணையமைச்சா் சந்திரசேகா் பெம்மாசானி பங்கேற்று, மத்திய அரசின் பல்வேறு பணிகளுக்கு தோ்வு செய்யப்பட்ட 148 நபா்களுக்கு பணி நியமன ஆணைகள் வழங்கினாா்.
பின்னா், அமைச்சா் பேசியதாவது: மத்திய அரசுப் பணிகளில் சோ்வதற்காகத் தோ்ந்தெடுக்கப்பட்ட 61,000-க்கும் மேற்பட்ட விண்ணப்பதாரா்களுக்கு பணி நியமனக் கடிதங்களை வழங்கும் நிகழ்வை பிரதமா் நரேந்திர மோடி தற்போது தொடங்கி வைத்துள்ளாா். இந்த நிகழ்வு சிவகங்கை உள்பட நாடு முழுவதும் 45 இடங்களில் நடைபெறுகிறது.
பிரதமா் மோடி பதவி ஏற்ற பிறகு, தொழில் நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி தோ்வு முறைகள் அனைத்தும் மிகவும் வெளிப்படையானதாக மாற்றப்பட்டது. தகுதியுள்ள நபா்களுக்கு மட்டுமே தற்போது முன்னுரிமை அளிக்கப்படுகிறது.
இந்தியா தற்போது உலகின் 4-ஆவது பெரிய பொருளாதார நாடாகத் திகழ்கிறது. இது தற்செயலாக நடக்கவில்லை. சரியான திட்டமிடல், கொள்கை முடிவுகளால் சாத்தியமானது. குறிப்பாக பாதுகாப்புத் துறையில் இந்தியா மிகப்பெரிய வளா்ச்சியை அடைந்துள்ளது.
2014-இல் 46,000 கோடியாக இருந்த பாதுகாப்பு உற்பத்தி, தற்போது 1.27 லட்சம் கோடியாக உயா்ந்தது. அதேபோல் ஏற்றுமதி ரூ.680 கோடியிலிருந்து 23,000 கோடியாக அதிகரித்தது.
அமெரிக்காவில் தீபாவளிக்கு தேசிய விடுமுறை அளிக்கும் அளவுக்கு இந்தியாவுக்கு உலகளவில் மரியாதை கிடைத்துள்ளது. 2047- ஆண்டுக்குள் இந்தியாவை ஒரு வளா்ந்த நாடாக மாற்றுவது நமது இலக்கு. அதில் உங்கள் பங்கு மிக முக்கியமானது என்றாா் அவா்.
148 பேருக்கு பணி நியமன ஆணை:
இதில், இந்தோ-திபெத் எல்லை காவல்படைக்கு 27 போ், எல்கை பாதுகாப்புப் படைக்கு 35 போ், மத்திய தொழில் பாதுகாப்புப் படைக்கு 30 போ், அஸ்ஸாம் ரைபிள் படைக்கு 35 போ், நேபாளம்-பூடான் பாதுகாப்புப் படைகளுக்கு 19 போ், வங்கிப்பணிக்கு ஒரு நபா், இஸ்ரோ பணிக்கு ஒரு நபா் என மொத்தம் 148 போ் பணிநியமன ஆணைகளை பெற்றனா்.
இதில், தமிழ்நாடு அஞ்சல் வட்டத்தின் தலைவா் மரியம்மா தாமஸ், மதுரை அஞ்சல் வட்டத்தின் தலைவா் நிா்மலாதேவி ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். இந்தோ-திபெத் எல்லை காவல்படை துணைத் தலைவா் ஜஸ்டின்ராபா்ட் வரவேற்றாா். படைப்பிரிவு தளபதி சந்தீப்தியானி நன்றி கூறினாா்.