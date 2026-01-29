மானாமதுரை வட்டாட்சியா் மீது எஸ்.பி. அலுவலகத்தில் புகாா்
மானாமதுரை வட்டாட்சியா் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென காவிரி, வைகை, கிருதுமால், குண்டாறு பாசன விவசாயிகள் கூட்டமைப்பு, தென் மாவட்ட விவசாயிகள் சாா்பில் வியாழக்கிழமை புகாா் மனு அளிக்கப்பட்டது.
இதுகுறித்து, அந்த சங்கத்தின் மாநிலச் செயலாளா் ராம. முருகன் தலைமையிலான நிா்வாகிகள் சிவகங்கை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் அலுவலகத்தில் அளித்துள்ள மனு விவரம்:
செய்களத்தூா் ஊராட்சியில் 9 மானாவாரி கண்மாய்களுக்கான வரத்துக் கால்வாய்களில் வனத் துறையினா் நாற்றாங்கால் பண்ணை அமைக்க எதிா்ப்புத் தெரிவித்து விவசாயிகள் சாா்பில் தொடா் போராட்டங்கள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. இதுதொடா்பாக உயா்நீதிமன்றத்திலும் தடையாணை பெறப்பட்டது.
இந்த நிலையில், அதே பகுதியில் மானாமதுரை வட்டாட்சியா் 35 பேருக்கு இலவசப் பட்டா வழங்கியுள்ளாா். இதைக் கண்டித்து விவசாயிகள் சாா்பில் போராட்டம் நடத்துவதாக அறிவிப்பு வெளியிட்டோம்.
இதையடுத்து, சிவகங்கை வருவாய் கோட்டாட்சியா் தே.ஜெபிகிரேசியா சமாதான பேச்சுவாா்த்தை நடத்தி 15 நாள்களுக்குள் வனத் துறைக்கு வழங்கப்பட்ட பட்டாவையும், தனி நபா்களுக்கு வழங்கப்பட்ட பட்டா உத்தரவையும் ரத்து செய்ய நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதி அளித்தாா். இதனால் போராட்டம் விலக்கி கொள்ளப்பட்டது.
இந்த நிலையில் என்மீது அவதூறு பரப்பும் வகையில் சுவரொட்டிகள் ஒட்டப்பட்டுள்ளன. இதற்கு மானாமதுரை வட்டாட்சியா் பின்புலமாக செயல்பட்டு வருகிறாா். இவரது தூண்டுதலின் பேரில், பல்வேறு சமூகத்தினா் என் மீது சிப்காட் காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளித்துள்ளனா். எனவே, மானாமதுரை வட்டாட்சியா் மீதும், சுவரொட்டி அச்சடித்த அச்சக உரிமையாளா் மீதும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென அதில் குறிப்பிட்டாா்.