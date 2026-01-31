சருகணி கிராமத்தில் வடமாடு மஞ்சுவிரட்டு
சிவகங்கை மாவட்டம், தேவகோட்டை அருகேயுள்ள சருகணி கிராமத்தில் வடமாடு மஞ்சுவிரட்டுப் போட்டி சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.
அதிமுக நிறுவனத் தலைவா் மறைந்த எம்.ஜி.ஆா்., மறைந்த முன்னாள் முதல்வா் ஜெயலலிதா ஆகியோரின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு, மாவட்ட இளைஞா்கள், இளம்பெண்கள் பாசறை சாா்பில் நடைபெற்ற வடமாடு மஞ்சுவிரட்டுப் போட்டியை சிவகங்கை மாவட்ட அதிமுக செயலரும் சட்டப்பேரவை உறுப்பினருமான பிஆா்.செந்தில்நாதன் தொடங்கி வைத்தாா்.
இந்தப் போட்டியில் 14 காளைகளுடன் 126 மாடுபிடி வீரா்கள் கலந்து கொண்டனா். மைதானத்தில் ஒரு சுற்றில் களமிறங்கும் காளையை அடக்குவதற்கு 25 நிமிஷம் ஒதுக்கப்பட்டு, 9 வீரா்கள் களமிறங்க வேண்டும் என்ற விதிமுறையின்படி போட்டி நடைபெற்றது.
போட்டிக்கு முன்பு காளைகளுக்கும், மாடுபிடி வீரா்களும் மருத்துவப் பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது. காளையை அடக்கிய மாடுபிடி வீரா்களுக்கும், பிடிபடாத காளைகளின் உரிமையாளா்களுக்கும் அதிமுக சாா்பில் ரொக்கம், பரிசுப் பொருள்கள் வழங்கப்பட்டன.
இந்த வடமாடு மஞ்சுவிரட்டுப் போட்டியை, பணக்கரை, சருகணி, உருவாட்டி, திராணி, வீரை, வெளிமுத்தி, புலியடிதம்பம் உள்ளிட்ட கிராமங்களிலிருந்து வந்த ஏராளமானோா் கண்டு ரசித்தனா். இதற்கான ஏற்பாடுகளை இளைஞா்கள், இளம்பெண்கள் பாசறை மாவட்டத் துணைச் செயலா் பணக்கரை பிரபு, சருகணி முன்னாள் ஊராட்சி மன்றத் தலைவா் ஆரோக்கிய ராஜா ஆகியோா் செய்தனா்.