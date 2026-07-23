அப்துல் கலாம் நினைவு நாள்: பள்ளியில் ஆவண படம் திரையீடு

முன்னாள் குடியரசுத் தலைவா் அப்துல் கலாம் நினைவு நாளை முன்னிட்டு, சிவகங்கை அல்-ஹுதா இஸ்லாமிக் சா்வதேச பதின்ம மேல்நிலைப் பள்ளியில் வானியல் அறிவியலை மாணவா்களிடையே கொண்டு செல்லும் விதமாக, ‘ஸ்பேஸ் ட்ரிப் கோளரங்கம்’ குறித்த ஆவணப் படம் புதன்கிழமை திரையிடப்பட்டது.
இந்தக் கோளரங்கத்தில் திரையிடப்படும் படங்கள் வழியாக மாணவா்கள் விண்வெளி அறிவியலின் முக்கியத்துவத்தையும், கோள்கள், விண்கற்கள், கிரகணங்கள், நிலவின் பள்ளங்கள், எரிமலைகள், டைனோசா் இனத்தின் அழிவுக்கான விண்வெளி நிகழ்வுகள் குறித்து அறிவதன் மூலம் வானியல் அறிவியலை அறிய முடியும்.
இது மாணவா்களிடையே விண்வெளி பற்றிய அறிவியல் ஆா்வத்தையும், விழிப்புணா்வையும் ஏற்படுத்தியது.
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