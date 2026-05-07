சிங்கம்புணரி அன்னை மஹா முத்து வாராஹி அம்மன் கோயிலில் சித்திரை மாத தேய்பிறை பஞ்சமி விழா புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
அம்மனுக்கு காலை 10 மணி அளவில் சிறப்பு யாக பூஜையும், தொடா்ந்து மதியம் 12 மணி அளவில் தேன், சா்க்கரை, பஞ்சாமிா்தம், சந்தனம், பன்னீா், விபூதி ஆகிய 21 பூஜை பொருள்களால் சிறப்பு அபிஷேகம், அலங்காரம் செய்து, தீபாராதனை காட்டப்பட்டது. இதில் ஏராளமான பெண்கள் கலந்து கொண்டு அம்மனுக்கு விளக்கேற்றி வழிபட்டனா். தொடா்ந்து பக்தா்கள் அனைவருக்கும் அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது.
