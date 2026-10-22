வழிப்பறி: இருவருக்கு 3 ஆண்டுகள் சிறை
வழிப்பறி வழக்கில் இருவருக்கு தலா 3 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை விதித்து காரைக்குடி நீதிமன்றம் புதன்கிழமை தீா்ப்பளித்தது.
சிறைத் தண்டனை பெற்ற இருவரையும் அழைத்துச் சென்ற போலீஸாா்.
வழிப்பறி வழக்கில் இருவருக்கு தலா 3 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை விதித்து காரைக்குடி நீதிமன்றம் புதன்கிழமை தீா்ப்பளித்தது.
சிவகங்கை மாவட்டம், காரைக்குடி எம்.எம். தெரு சிவகாளியம்மன் கோயில் அருகே பாலமுருகன் (36) என்பவரின் கைபேசி வழிப்பறி செய்யப்பட்டது குறித்து காரைக்குடி தெற்கு போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தினா். இந்த வழக்கில் காரைக்குடி சத்தியா நகரைச் சோ்ந்த மணிகண்டன் (19), பசுமட வீதியைச் சோ்ந்த பிரகாஷ் (19) ஆகிய இருவரும் கைது செய்யப்பட்டனா்.
இந்த வழக்கு காரைக்குடி குற்றவியல் நீதித்துறை நடுவா் மன்றத்தில் விசாரிக்கப்பட்டது. இதில் மணிகண்டன், பிரகாஷ் ஆகிய இருவருக்கும் தலா 3 ஆண்டுகள் கடுங்காவல் சிறைத் தண்டனையும், தலா ரூ. 10 ஆயிரம் அபராதமும் விதித்து நீதித்துறை நடுவா் தீா்ப்பளித்தாா்.
இந்த வழக்கில் விரைந்து விசாரித்து ஒரு மாதத்தில் தண்டனை பெற்றுத் தந்த காரைக்குடி தெற்கு காவல் நிலையக் காவல்துறையினரின் பணியைச் சிவகங்கை மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளா் பாராட்டினாா்.
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