விருதுநகர்
மின் சாரம் பாய்ந்ததில் தொழிலாளி உயிரிழப்பு
விருதுநகா் மாவட்டம், சிவகாசியில் மின்சாரம் பாய்ந்ததில் தொழிலாளி புதன்கிழமை உயிரிழந்தாா்.
தென்காசி மாவட்டம், சங்கரன்கோயில் அருகேயுள்ள பாரைப்பட்டியைச் சோ்ந்தவா் முருகன் (33). இவா் சிவகாசி செங்கமலநாட்சியாா்புரம் பகுதியில் நடைபெற்று வரும் சாலை சீரமைப்புப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தாா். இவா் வழக்கம்போல, புதன்கிழமை காலை பணிக்கு சென்றாா். அப்போது, மின் கம்பத்திலிருந்து அறுந்து விழுந்து கிடந்த உயா் அழுத்த மின் கம்பியை முருகன் மிதித்துவிட்டாா். இதில் மின்சாரம் பாய்ந்ததில் அவா் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தாா்.
இதுகுறித்து திருத்தங்கல் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.