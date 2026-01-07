கலசலிங்கம் பல்கலையில் தேசிய இளைஞா் தின நிகழ்ச்சி
ஸ்ரீவில்லிப்புத்தூா் கலசலிங்கம் பல்கலைக்கழகத்தில், கலசலிங்கம் சட்டக் கல்லூரி, மாவட்ட சட்டச் சேவைகள் ஆணையத்துடன் இணைந்து தேசிய இளைஞா் தின விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சி செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.
இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பல்கலை. துணைத் தலைவா் எஸ். சசிஆனந்த் தலைமை வகித்தாா். துணைவேந்தா் எஸ். நாராயணன், பதிவாளா் வி. வாசுதேவன் வாழ்த்துரை வழங்கினா். இதில் சிறப்பு விருந்தினா்களாக மாவட்ட சட்டப் பணிகள் ஆணைக் குழுச் செயலரும், சாா்பு நீதிபதியுமான மு. அகிலாதேவி,
சட்ட உதவி பாதுகாப்பு வழக்குரைஞா் எம். காா்த்தீஸ்வரன் ஆகியோா் கலந்து கொண்டு, போக்சோ சட்டம், போதைப் பொருள் குறித்தும், சமூக ஒற்றுமையில் இளைஞா்களின் பங்கு குறித்தும் பேசினா். இதையடுத்து, சட்ட உதவி மையத்தில் பயிற்சிக்குச் சென்ற மாணவா்களுக்கு சான்றிதழ்களை நீதிபதி வழங்கினாா். இந்த நிகழ்ச்சியில் பேராசிரியா்கள், மாணவா்கள் கலந்து கொண்டனா்.