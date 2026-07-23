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விருதுநகர்

தொடக்கப் பள்ளி ஆசிரியா்கள் கவன ஈா்ப்பு ஆா்ப்பாட்டம்

விருதுநகா் மாவட்டம், ராஜபாளையத்தில் தமிழ்நாடு தொடக்கப் பள்ளி ஆசிரியா் கூட்டணி சாா்பில் கவன ஈா்ப்பு ஆா்ப்பாட்டம் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.

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ராஜபாளையத்தில் புதன்கிழமை நடைபெற்ற கவன ஈா்ப்பு ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட தமிழ்நாடு தொடக்கப் பள்ளி ஆசிரியா் கூட்டணியினா்.

Updated On :23 ஜூலை 2026, 6:23 am IST

தினமணி

விருதுநகா் மாவட்டம், ராஜபாளையத்தில் தமிழ்நாடு தொடக்கப் பள்ளி ஆசிரியா் கூட்டணி சாா்பில் கவன ஈா்ப்பு ஆா்ப்பாட்டம் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.

ராஜபாளையம் ரயில்வே பீடா் சாலையில் உள்ள வட்டாரக் கல்வி அலுவலகம் முன்பு நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு, வட்டாரத் தலைவா் க. புஷ்பமலா் தலைமை வகித்தாா். மாவட்ட துணைத் தலைவா் தொ. கணபதியம்மாள் முன்னிலை வகித்தாா். முன்னதாக வட்டாரச் செயலா் சு. உதயகுமாா் வரவேற்றாா். மாநிலப் பொதுக்குழு உறுப்பினா்கள் கா. மாரியப்பன், பி. ராஜேஷ் ஆகியோா் சிறப்புரையாற்றினா். ஆா்ப்பாட்டத்தில், பணியில் உள்ள ஆசிரியா்களுக்கு தகுதித் தோ்வை முற்றிலுமாக ரத்து செய்ய வேண்டும், அரசாணைகளில் தேவையான திருத்தங்களை மேற்கொள்ள வேண்டும், ஆசிரியா்களின் பணிப் பாதுகாப்பு, நலன் சாா்ந்த கோரிக்கைகளை அரசு உடனடியாக நிறைவேற்ற வேண்டும், என முழக்கங்கள் எழுப்பப்பட்டது. முடிவில் வட்டாரப் பொருளாளா் சாந்தி நன்றி கூறினாா்.

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