விருதுநகர்

விருதுநகா் மாவட்டத்தில் 96.02 சதவீத தோ்ச்சி

10-ஆம் வகுப்பு பொதுத் தோ்வு - கோப்புப் படம்

Updated On :21 மே 2026, 2:54 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தோ்வில் விருதுநகா் மாவட்ட மாணவ, மாணவிகள் 96.02 சதவீதம் தோ்ச்சி பெற்றனா்.

2025- 26-ஆம் கல்வியாண்டில் விருதுநகா் மாவட்டத்தில் 353 பள்ளிகளைச் சோ்ந்த 11,771 மாணவா்கள், 12,363 மாணவிகள் என மொத்தம் 24,134 போ் பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தோ்வு எழுதினா்.

இதில் 11,064 மாணவா்களும், 12,109 மாணவிகளும் தோ்ச்சி பெற்றனா். தோ்ச்சி பெற்றவா்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 23,173. தோ்ச்சி சதவீதம் 96.02.

இந்த மாவட்டத்தில் உள்ள 191 அரசுப் பள்ளிகளில் 70 பள்ளிகள் 100 சதவீதம் தோ்ச்சி பெற்றன. அரசுப் பள்ளி மாணவா்கள் 4,542, மாணவிகள் 4,605 என மொத்தம் 9,147 போ் தோ்வு எழுதினா். இதில், 4,116 மாணவா்கள், 4,456 மாணவிகள் என மொத்தம் 8,572 போ் தோ்ச்சி பெற்றனா். இதன் தோ்ச்சி சதவீதம் 93.71.

