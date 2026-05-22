Dinamani
விருதுநகர்

சிவகாசி அருகேயுள்ள கோணம்பட்டிக்கு பேருந்து இயக்க அமைச்சா் நடவடிக்கை

சிவகாசி அருகே கோணம்பட்டி கிராமத்துக்கு பேருந்து இயக்க தொழில் துறை அமைச்சா் எஸ்.கீா்த்தனா நடவடிக்கை எடுத்தாா்.

தொழில் துறை அமைச்சா் எஸ்.கீா்த்தனா - கோப்புப் படம்

Updated On :22 மே 2026, 2:44 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சிவகாசி அருகே கோணம்பட்டி கிராமத்துக்கு பேருந்து இயக்க தொழில் துறை அமைச்சா் எஸ்.கீா்த்தனா நடவடிக்கை எடுத்தாா்.

விருதுநகா் மாவட்டம், சிவகாசி-சாத்தூா் சாலையில் உள்ளது கோணம்பட்டி. இந்த கிராமத்தில் ராமகிருஷ்ணமடம் உள்ளது. இந்த மடத்தைச் சுற்றிலும் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் உள்ளன. இந்த கிராம மக்கள், சிவகாசி அல்லது சாத்தூருக்கு செல்ல வேண்டுமெனில் , அந்தக் கிராமத்திலிருந்து ஒன்றரை கீ.மீ. நடந்து சென்று கோணம்பட்டி பேருந்து நிறுத்தத்தில் காத்திருக்க வேண்டும்.

இந்த நிலையில், கடந்த இரு நாள்களுக்கு முன்பு கோணம்பட்டியில் பேருந்துக்காக காத்திருந்த பெண் ஒருவா், இந்தப் பேருந்து நிறுத்தத்தில் ஒரு சில பேருந்துகள் மட்டுமே நிற்பதால், ஒன்றரை மணி நேரமாக நான் நின்று கொண்டிருக்கிறேன். இந்த வழிதடத்தில் செல்லும் அனைத்துப் பேருந்துகளும் நின்று செல்ல நடவடிககை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்து வெளியிட்ட விடியோ சமூக வலைதளங்களில் பரவியது.

இதுகுறித்த தகவலறிந்த அமைச்சா் கீா்த்தனா நியமித்த குழுவினா் வியாழக்கிழமை கோணம்பட்டிக்குச் சென்று விடியோ வெளியிட்ட பெண்ணை சந்தித்துப் பேசினா். இதையடுத்து, அமைச்சா் கோணம்பட்டி கிராமத்துக்கே பேருந்து வந்து செல்ல நடவடிக்கை எடுப்பாா் எனஅந்தக் குழுவினா் கிராமத்தினரிடையே உறுதியளித்துச் சென்றனா்.

அமைச்சா்கள் என்.ஆனந்த், செங்கோட்டையன் பொறுப்பேற்பு - முதல்வா் விஜய் நேரில் வாழ்த்து

அரியலூரில் பராமரிப்பு இல்லாத புதிய பேருந்து நிலையம்!

காரைக்குடி ரயில் நிலையத்துக்கு பேருந்து இயக்க வலியுறுத்தல்

இருதரப்பு பாதுகாப்பு தொழில் துறை ஒத்துழைப்பு: அமைச்சா் ராஜ்நாத் சிங் இன்று ஜொ்மனி பயணம்

அமைச்சரவையில் விசிக! திருமாவளவன் அறிவிப்பு! | VCK | TVK

Podcast | TVK அமைச்சரவை விரிவாக்கம்: தனித்துவிடப்படும் DMK | Epi - 38 | News and Views

Petrol விலை உயர்வு ஏன் ஆபத்து? இந்தியாவுக்கு வரும் Warning Signals!

ஹார்திக் கேப்டன்சியால் தோற்கிறதா மும்பை?: ரோஹித், திலக், சூர்யா மீது கேள்வி!

