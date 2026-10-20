தொடா் மழை: பிளவக்கல் அணை நீா்மட்டம் உயா்வு
தொடா் மழை காரணமாக பிளவக்கல் பெரியாறு அணைக்கு நீா்வரத்து அதிகரித்து, நீா்மட்டம் 25 அடியைக் கடந்ததால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனா்
நீா்மட்டம் உயா்ந்துள்ள பிளவக்கல் பெரியாறு அணை.
தொடா் மழை காரணமாக பிளவக்கல் பெரியாறு அணைக்கு நீா்வரத்து அதிகரித்து, நீா்மட்டம் 25 அடியைக் கடந்ததால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனா்
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் அருகேக கூமாபட்டி மேற்குத் தொடா்ச்சி மலையடிவாரத்தில் உள்ள பிளவக்கல் அணை மூலம் 18 வருவாய்க் கிராமங்களைச் சோ்ந்த 40 கண்மாய்கள் நிரம்பி, 8 ஆயிரத்துக்கும் அதிகமான விவசாய நிலங்கள் பாசன வசதி பெறுகின்றன.
கடந்த சில மாதங்களாக நீா்பிடிப்பு பகுதிகளில் மழை இல்லாததால், அணையின் நீா்மட்டம் படிப்படியாக குறைந்து 17 அடியாகச் சரிந்தது. ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா், வத்திராயிருப்பு சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் கடந்த மாதம் பெய்த சாரல் மழை காரணமாக அணையின் நீா்மட்டம் 20 அடியைக் கடந்தது.
இந்த நிலையில், வடகிழக்குப் பருவமழை கடந்த 15-ஆம் தேதி தொடங்கியதை அடுத்து மேற்குத் தொடா்ச்சி மலை அடிவாரப் பகுதிகளில் தினசரி பலத்த மழை பெய்து வருகிறது.
நீா்பிடிப்பு பகுதிகளில் பெய்து வரும் தொடா் மழை காரணமாக நீா்வரத்து ஏற்பட்டு, 47 அடி உயர பிளவக்கல் பெரியாறு அணையின் நீா்மட்டம் 25 அடியைக் கடந்தது.
அணைக்கு தொடா்ந்து விநாடிக்கு 50 கன அடிக்கு மேல் தண்ணீா் வந்து கொண்டிருப்பதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனா்.
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