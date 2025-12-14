திருப்பாவை - திருவெம்பாவை ஒப்புவித்தல் போட்டி
மன்னாா்குடியில் சிவனடியாா் திருக்கூட்டம் சாா்பில் பள்ளி, கல்லூரி மாணவா்களுக்கான திருப்பாவை, திருவெம்பாவை ஒப்புவித்தல் போட்டி ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது.
மன்னாா்குடி சிவனடியாா் திருக்கூட்டத் தலைவா் ராம.சிங்காரவடிவேலன் தலைமை வகித்தாா். குடவாசல் தருமை ஆதீனப்புலவா் வீ.ராமமூா்த்தி, சிறப்பு அழைப்பாளராக கலந்துகொண்டு போட்டியினை தொடங்கி வைத்தாா்.
திருவெம்பாவை 20 பாடல்கள், திருப்பள்ளியெழுச்சி 10 பாடல்கள், திருப்பாவை 30 பாடல்களுக்கு என போட்டிகள் நடத்தப்பட்டது.13 வயதுக்கு உட்பட்டவா்கள் 8-ஆம் வகுப்பு வரை ஒரு பிரிவாகவும், 13 வயதுக்கு மேற்பட்டவா்கள் 9-ஆம் வகுப்பு முதல் கல்லூரி வரை என இரண்டு பிரிவுகளாகப் போட்டிகள் நடைபெற்றது. இரு பிரிவுகளிலும் மொத்தம் 50 போ் கலந்துகொண்டனா்.
இதில், ஒவ்வொரு பிரிவிலும் முதல் மூன்று இடங்கள் தோ்வு செய்யப்பட்டு தலா ரு.5000, ரூ.3000, ரூ.1000 பரிசு மற்றும் சான்றிதழ்கள் டிச. 28-ஆம் தேதி மன்னாா்குடியில் நடைபெறவுள்ள சிவனடியாா் திருக்கூட்டத்தின் 65- ஆம் ஆண்டு விழாவில் வழங்கப்படும்.