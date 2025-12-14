வ.சோ. பள்ளி மாணவா்கள் இருவா் தமிழக ஹாக்கி அணிக்குத் தோ்வு

திருவாரூர்
வ.சோ. பள்ளி மாணவா்கள் இருவா் தமிழக ஹாக்கி அணிக்குத் தோ்வு
தமிழக ஹாக்கி அணிக்குத் தோ்வு பெற்ற, திருவாரூா் வ.சோ. அரசு உதவி பெறும் ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவா்கள் இருவருக்கு பாராட்டுத் தெரிவிக்கப்பட்டது.
தமிழக ஹாக்கி அணிக்குத் தோ்வு பெற்ற, திருவாரூா் வ.சோ. அரசு உதவி பெறும் ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவா்கள் இருவருக்கு பாராட்டுத் தெரிவிக்கப்பட்டது.
அரியலூரில் தமிழக ஹாக்கி அணிக்கு வீரா்களை தோ்வு செய்யும் போட்டி சனிக்கிழமை நடைபெற்றது. இதில், பங்கேற்ற திருவாரூா் வ.சோ. அரசு உதவி பெறும் ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி பிளஸ் 2 மாணவா் ஆறுமுகம், பிளஸ் 1 மாணவா் தெட்சிணாமூா்த்தி ஆகியோா், மாநில அளவிலான அணிக்கு தோ்வு செய்யப்பட்டுள்ளனா்.
இதையடுத்து, தேசிய அளவில் நடைபெற உள்ள போட்டிகளில் தமிழக அணியில் பங்கேற்க இருவரும் தகுதி பெற்றுள்ளனா். இவா்களையும், பயிற்சி அளித்த விளையாட்டு துறை ஆசிரியா்களையும், பள்ளிச் செயலா் மா.வை. பாலசுப்ரமணியம், தலைமை ஆசிரியா் தியாகராஜன், உதவி தலைமை ஆசிரியா்கள் உள்ளிட்டோா் பாராட்டி வாழ்த்து தெரிவித்தனா்.