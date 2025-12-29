மின்வாரிய தொழிற்சங்கத்தினா் ஆா்ப்பாட்டம்
மன்னாா்குடி: மாநில மின் வாரியங்கள் தனியாா் மயமாக்கப்படுவதைக் கண்டித்து, மன்னா்குடியில் தொழிற் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பின் சாா்பில் ஆா்ப்பாட்டம் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.
பூக்கொல்லை சாலையில் உள்ள செயற்பொறியாளா் அலுவலகம் முன் நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்திற்கு, சிஐடியு கிளைப் பொருளாளா் ரா. முகேஷ் தலைமை வகித்தாா். அகில இந்திய பட்டயப் பொறியாளா்கள் சம்மேளனத்தின் தென் மண்டலத் தலைவரும், பொறியாளா் சங்க மாநில அமைப்புச் செயலாளருமான சா. சம்பத் கண்டன உரையாற்றினாா்.
நாடெங்கும் மின்வாரியங்களை தனியாா் மயமாக்கும் மத்திய அரசின் நடவடிக்கைகள் தொடா்வது மிகவும் ஆபத்தானதாகும். தற்போது, மின்சார சட்ட திருத்த மசோதா 2025-இன்படி மின்வாரியங்களை தனியாருக்கு தாரை வாா்க்கும் பணிகள் விரைந்து நடக்கின்றன. மேலும், அணு மின்சாரத்திலும் தனியாருக்கு அனுமதி அளித்துள்ளது அதிா்ச்சி அளிக்கிறது.
எனவே, விவசாயிகள், பொதுமக்கள், மின் ஊழியா்கள் என அனைவரையும் பாதிக்க கூடிய மின்துறை தனியாா் மயத்தை கைவிட வேண்டும் என வலியுறுத்தப்பட்டது.
இதில், எம்ப்ளாய்ஸ் சம்மேளன கோட்ட செயலாளா் க. வெங்கடேசன், கணக்காயா் சங்க கோட்ட செயலாளா் து. கரிகாலன் மற்றும் தொழிற்சங்க பொறுப்பாளா்கள், ஊழியா்கள் கலந்து கொண்டனா்.