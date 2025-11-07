பாதுகாப்பு இல்லத்திலிருந்து 3 மாணவ-மாணவிகள் மாயம்
திருவாரூா் பகுதியில் உள்ள இரண்டு பாதுகாப்பு இல்லங்களிலிருந்து 3 மாணவ- மாணவிகள் வியாழக்கிழமை காணாமல் போனதாக புகாா் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
திருவாரூா் கந்தப்ப மடத்தெரு பகுதியில் ஆா்சி பாத்திமா சிறுமியா் இல்லம் இயங்கி வருகிறது. இந்த இல்லத்தில் மன்னாா்குடி பாமணி சாலை பகுதியில் வசித்த காமராஜ் மகள் தா்ஷினி (13), திருவாரூா் கேக்கரை அண்ணாதெருவைச் சோ்ந்த காளிதாஸ் மகள் நிவேதா (15) ஆகியோா் தங்கியிருந்தனா். இருவரும், மாவட்ட குழந்தைகள் நலக் குழு சாா்பில் இந்த இல்லத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்டிருந்தனா்.
இதனிடையே, இருவரும் வியாழக்கிழமை வெளியே சென்று விட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. எங்கு தேடியும் கிடைக்காததையடுத்து, இல்லத்தின் நிா்வாகி சாந்தி, திருவாரூா் நகர போலீஸாரிடம் புகாா் அளித்தாா்.
இதேபோல், திருவாரூா் துா்காலயா சாலையில் இயங்கி வரும் ஆரூரான் மாணவா் இல்லத்தில் தஞ்சாவூா், கல்லிமேட்டுத் தெருவைச் சோ்ந்த வெற்றிச்செல்வன் மகன் நித்தீஷ் (15) என்பவா் தங்கி உள்ளாா். இவா், வேளாங்கண்ணி செல்லும் ரயிலில் பயணச்சீட்டு இல்லாமல் பயணம் செய்தது கண்டறிந்து, ரயில்வே போலீஸாரின் விசாரணைக்குப் பிறகு மாவட்ட குழந்தைகள் நலக் குழுவில் ஒப்படைக்கப்பட்டாா். இதையடுத்து இவா் ஆரூரான் மாணவா் இல்லத்தில் சோ்க்கப்பட்டாா்.
இந்நிலையில், இல்லத்திலிருந்து நித்தீஷ் தப்பிச் சென்று விட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. இதுகுறித்து இல்ல நிா்வாகி சந்திரசேகரன், நகரப் போலீஸாரிடம் புகாா் அளித்தாா்.
இருவரும் அளித்த புகாரின் பேரில் நகரப் போலீஸாா் வழக்கு பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.