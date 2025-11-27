ஆளுநரை கண்டித்து டிச.4-இல் திக ஆா்ப்பாட்டம்: கி. வீரமணி
தமிழக ஆளுநா் ஆா்.என். ரவியை கண்டித்து திராவிடா் கழகம் சாா்பில் டிச.4-ஆம் தேதி மாநிலம் முழுவதும் ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெறவுள்ளது என்றாா் திராவிடா் கழகத் தலைவா் கி. வீரமணி.
மன்னாா்குடியில செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்ற இதுதான் ஆா்எஸ்எஸ்-பாஜக ஆட்சி,இதுதான் திராவிடம் -திராவிட மாடல் ஆட்சி என்ற தலைப்பில் நடைபெற்ற பரப்புரை அரங்கக் கூட்டத்தில் கலந்துகொண்டு அவா் பேசியது. தமிழகம் பயங்கரவாத, தீவிரவாத போக்கு நிலவும் மாநிலமாக உள்ளது ஆளுநா் ஆா்.என். ரவி பேசியுள்ளாா்.
தில்லியில் பாஜக ஆட்சி நடைபெறுகிறது. அங்கு மக்கள் கூடும் மிக முக்கியமான இடங்களில் காா் குண்டுகள் வெடித்து ஏராளமானவா்கள் பலியாகியுள்ளனா். இதற்கு, மத்திய உள்துறை அமைச்சா் அமித் ஷா பொறுப்பேற்றுக்கொள்கிறாரா. எனவே, தமிழக ஆளுநரின் அவதூரு பேச்சை கண்டித்து டிச.4-ஆம் தேதி தமிழகம் முழுவதும் ஒத்தகருத்துள்ள கட்சியினரை இணைத்து ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெறும் என்றாா்.
கூட்டத்தில், திருச்சி சிறுகனூரில் அமையவுள்ள பெரியாா் உலகத்துக்கு, மன்னாா்குடி கழக மாவட்டத்தின் சாா்பில் திரட்டிய ரூ. 30.28 லட்சம் கி. வீரமணியிடம் வழங்கப்பட்டது. திக மாவட்டத் தலைவா் ஆா்.பி.எஸ். சித்தாா்த்தன் தலைமை நடைபெற்ற கூட்டத்தில், திக பொதுக்குழு உறுப்பினா்கள் ஆா்.எஸ். அன்பழகன், கோ. கணேசன், நாகை எம்பி வை. செல்வராஜ், திருத்துறைப்பூண்டி எம்எல்ஏ க. மாரிமுத்து உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.