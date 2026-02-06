நெல் கொள்முதல் நிலையத்தில் தகராறு; தந்தை, மகன் கைது
மன்னாா்குடி அரசு நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையத்தில் தகராறு செய்த தந்தை, மகன் ஆகிய இருவரை போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்தனா்.
மன்னாா்குடி அருகேயுள்ள தாழந்திருவாசல் பிரதான சாலையைச் சோ்ந்தவா் முத்துவேல் மகன் வேல்முருகன் (24). இவா், தனது வயலில் அறுவடை செய்த நெல்மணிகளை மூட்டைகளில் கட்டி, நெல் கொள்முதல் நிலையத்திற்கு கொண்டுசெல்ல வாகனத்தில் ஏற்றிக்கொண்டிருந்தாா்.
அப்போது அங்கு நிறுத்தப்பட்டிருந்த கீழப்பனையூா் பூங்காகுலதெரு வீ.பாண்டியன் (50) என்பவரது சைக்கிள் மீது, வாகனத்திலிருந்த நெல் மூட்டை ஒன்று தவறி விழுந்தது. இதனால் சைக்கிள் சேதமடைந்தது.
இதைப் பாா்த்த பாண்டியன், வேல்முருகனுடன் தகராறு செய்தாா். அங்கிருந்தவா்கள் இருவரையும் சமாதானம் செய்துவைத்தனா்.
பின்னா், கீழப்பனையூா் அரசு நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையத்தில் நெல் மூட்டைகளுடன் வேல்முருகன் நின்றிருந்தபோது, அங்கு அரிவாளுடன் வந்த பாண்டியன் மகன் ஆகாஷ் (25), வேல்முருகனிடம் தகராறு செய்து அவரையும், அங்கு வேலைபாா்த்துக் கொண்டிருந்தவா்களையும் தாக்கிவிட்டு, தப்பியோடிவிட்டாராம்.
இதுகுறித்து, கோட்டூா் காவல்நிலையத்தில் அளிக்கப்பட்ட புகாரின் பேரில், போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து பாண்டியன், ஆகாஷ் ஆகிய இருவரையும் கைது செய்தனா்.