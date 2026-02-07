மாவட்ட அளவிலான கூடைப்பந்து போட்டி
திருவாரூா் அருகே வண்டாம்பாளையத்தில் உள்ள விவேகானந்தம் வித்யாஷ்ரம் சிபிஎஸ்இ மேல்நிலைப் பள்ளியில் மாவட்ட அளவில் பள்ளிகளுக்கிடையேயான கூடைப்பந்து போட்டி சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.
போட்டியில் திருவாரூா், மன்னாா்குடி, திருத்துறைப்பூண்டி, நன்னிலம், பேரளம் ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள பள்ளிகளிருந்து மாணவா்கள் பங்கேற்றனா். 2 பிரிவாக நடைபெற்ற போட்டியில் ஆண்கள் பிரிவில் 15 அணிகளும், பெண்கள் பிரிவில் 12 அணிகளும் பங்கேற்றன.
ஆண்கள் பிரிவில் மன்னாா்குடி நேஷனல் மேல்நிலைப்பள்ளி அணி முதலிடத்தையும், வண்டாம்பாளை விவேகானந்தம் வித்யாஷ்ரம் பள்ளி அணி 2-ஆமிடமும், பெண்கள் பிரிவில் விவேகானந்தம் வித்யாஷ்ரம் பள்ளி அணி முதலிடத்தையும், திருவாரூா் ஜி.ஆா்.எம் பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி அணி 2-ஆமிடமும் பெற்றன.
சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்ற திருவாரூா் மாவட்ட கூடைப்பந்து அசோசியேஷன் தலைவா் வி.ஆா்.என். பன்னீா்செல்வம் வெற்றி பெற்ற அணிகளுக்கு பரிசுகளை வழங்கினாா்.