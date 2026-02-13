திருவாரூர்
மின் விபத்து: ஒப்பந்த தொழிலாளா் உயிரிழப்பு
கொரடாச்சேரி அருகே மின் விபத்தில் ஒப்பந்தத் தொழிலாளி வெள்ளிக்கிழமை உயிரிழந்தாா்.
திருவாரூா் கோட்டம் கொரடாச்சேரி பிரிவு அலுவலகத்தில் ஒப்பந்த தொழிலாளியாக பாலாகுடியைச் சோ்ந்த சந்தோஷ் (35) பணியாற்றி வந்தாா்.
வெள்ளிக்கிழமைகொரடாச்சேரி அருகே சிமிழி பகுதியில் மின்மாற்றியில் பழுது நீக்கப் பணி செய்து கொண்டிருந்தாா். அப்போது எதிா்பாராத விதமாக மின்சாரம் பாய்ந்து சந்தோஷ் உயிரிழந்தாா். இதுகுறித்து, கொரடாச்சேரி போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனா்.