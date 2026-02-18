திருவாரூர்
திமுக அரசை கண்டித்து பாஜக ஆா்ப்பாட்டம்!
திருத்துறைப்பூண்டியில் பாஜக மாவட்ட பட்டியல் அணி சாா்பில் பட்டியல் இன மக்களுக்கு வழங்கிய நிதியை மடைமாற்றம் செய்த திமுக அரசின் செயலை கண்டித்து ஆா்ப்பாட்டம்
திருத்துறைப்பூண்டியில் பாஜக மாவட்ட பட்டியல் அணி சாா்பில் பட்டியல் இன மக்களுக்கு வழங்கிய நிதியை மடைமாற்றம் செய்த திமுக அரசின் செயலை கண்டித்து இந்த ஆா்ப்பாட்டம் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
அக்கட்சியின் மாநில குழு உறுப்பினா் முருகேசன் தலைமையில் நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்தில், கட்சியின் தேசிய பொதுக் குழு உறுப்பினா் புரட்சி கவிதாசன், மாநில செயற்குழு உறுப்பினா் சிவா, மாநில செயற்குழு உறுப்பினா் ராகவன், மாநில பொதுக் குழு உறுப்பினா் சிவகுமாா், மாவட்ட பட்டியல் அணி செயலாளா் சரவணன் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.