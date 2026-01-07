மாணவிகளுக்கு பாலியல் தொல்லை: உடற்கல்வி ஆசிரியா் மீது வழக்குப் பதிவு
மன்னாா்குடி அருகே உள்ள சவளக்காரன் அரசு ஆதிதிராவிடா் நல மேல்நிலைப்பள்ளி மாணவிகளுக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்ததாக அப்பள்ளியின் தற்காலிக உடற்கல்வி ஆசிரியா் மீது போக்ஸோ சட்டத்தின்கீழ் புதன்கிழமை வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
மன்னாா்குடி புதிய புறவழிச்சாலையைச் சோ்ந்தவா் வெங்கடாசலம் மகன் முத்துக்குமாா் (49). சவளக்காரன் அரசு ஆதிதிராவிடா் நல மேல்நிலைப்பள்ளியில் தற்காலிக உடற்பயிற்சி ஆசிரியராக பணியாற்றி வருகிறாா்.
இவா், விளையாட்டு பயிற்சி அளிக்கும் போது மாணவிகளிடம் இரட்டை அா்த்தத்தில் பேசுவது, மாணவிகளை தொடுவது என பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபட்டுள்ளாா். இதுகுறித்து பாதிக்கப்பட்ட மாணவிகள் தலைமையாசிரியரிடம் புகாா் தெரிவித்தனா்.
மேலும், இரண்டு மாணவிகள் தங்கள் பெற்றோா்களுடன் சென்று மன்னாா்குடி அனைத்து மகளிா் காவல் நிலையத்தில் முத்துக்குமாா் மீது புகாா் அளித்தனா். போலீஸாா் போக்ஸோ சட்டத்தின்கீழ் வழக்குப் பதிந்து முத்துக்குமாரைத் தேடி வருகின்றனா்.
காதல் திருமணம் செய்த முத்துக்குமாா், கருத்து வேறுபாடு காரணமாக மனைவியை பிரிந்து வாழ்ந்து வருவதாக கூறப்படுகிறது.