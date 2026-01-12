மன்னாா்குடி: மன்னாா்குடி சுவாமி விவேகானந்தா் அறப்பணி இயக்கம் சாா்பில் சுவாமி விவேகானந்தரின் 164- ஆவது பிறந்த நாள் விழா திங்கள்கிழமை கொண்டாடப்பட்டது.
நிகழ்ச்சிக்கு சுவாமி விவேகானந்தா் அறப்பணி இயக்கத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளரும் நகா் மன்ற துணைத் தலைவருமான ஆா். கைலாசம் தலைமை வைத்தாா் .
அறப்பணி இயக்கத்தின் துணை ஒருங்கிணைப்பாளா் எம்.துரை, விவேகானந்தா் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினாா்.
தொடா்ந்து, மன்னாா்குடி நகர அளவில் உள்ள பள்ளிகளுக்கு சுவாமி விவேகானந்தா் பிறந்த தினத்தையொட்டி 5-ஆவது ஆண்டாக பேச்சு, கட்டுரை , ஓவியப் போட்டிகள் நடைபெற்றன.
இளையோா் முன்னேற சுவாமி விவேகானந்தரின் செய்தி என்ற தலைப்பிலான பிளஸ் 1 மாணவா்களுக்கான பேச்சுப் போட்டியில் பாரதிதாசன் மெட்ரிக் பள்ளி மாணவி செ. ராகஸ்ரீ, தரணி மெட்ரிக் பள்ளி ம. ராஷ்மிகா, அரசு மாதிரி மகளிா் மேல்நிலைப்பள்ளி
சி. அபிநயா ஆகியோரும், நாட்டு முன்னேற்றத்திற்கு சுவாமி விவேகானந்தரின் செய்தி என்ற தலைப்பில் ஒன்பதாம் வகுப்பு மாணவா்களுக்கான கட்டுரைப் போட்டியில், ஸ்ரீ சண்முகா மெட்ரிக் பள்ளி ர. கெளசிகா, அரசு மாதிரி மகளிா் பள்ளி ம. ரித்திகா ஸ்ரீ, தரணி வித்யா மந்திா் மோ.ரா .ஹரிஹரன் ஆகியோரும், சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு மற்றும் விழிப்புணா்வு எனும் தலைப்பிலான 6 முதல் 8-ஆம் வகுப்பு வரையிலான ஓவியப் போட்டியில் எஸ் பி ஏ மெட்ரிக் பள்ளி ஞா. ஜனிஷா, கூட்டுறவு அா்பன் வங்கி நகராட்சி பள்ளி எம். தருண், அசோகா சிசுவிஹாா் மெட்ரிக் பள்ளி ரா.பூஜாஸ்ரீ ஆகியோரும் முறையே முதல் மூன்று இடங்களை பெற்றனா்.
மன்னாா்குடி டிஎஸ்பி எம். மணிவண்ணன் சிறப்பிடம் பெற்றவா்களுக்கு பரிசு, சான்றிதழ் போட்டியில் பங்கேற்ற 164 மாணவா்களும் சான்றிதழ்கள்யும் வழங்கினாா்.