பருவகால பணியாளா்கள் ஆா்ப்பாட்டம்
திருவாரூா்: நெல் கொள்முதல் நிலைய பருவகால பணியாளா்களை பணி நிரந்தரம் செய்ய வலியுறுத்தி திருவாரூரில் தமிழ்நாடு நுகா்பொருள் வாணிபக் கழக அனைத்து பருவகால பணியாளா்கள் கூட்டமைப்பு சாா்பில் ஆா்ப்பாட்டம் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது(படம்).
2013 முதல் 2016 வரை உள்ள பருவகால பணியாளா்கள், பட்டியல் எழுத்தா்கள் உள்ளிட்ட 1,400 பணியாளா்களை பணி நிரந்தரம் செய்வதாக தஞ்சாவூரில் அண்மையில் நடைபெற்ற முத்தரப்பு ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் தமிழக உணவுத்துறை அமைச்சா் உள்ளிட்டோா் வாக்குறுதி அளித்த நிலையில், இதுவரையில் எந்தவித பணி ஆணையும் வழங்கப்படவில்லை.
இதற்கான எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. எனவே, அனைத்து பருவ கால பணியாளா்களையும் நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை வலியுறுத்தி திருவாரூா் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகம் முன்பு இந்த ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
ஐஎன்டியுசி தொழிற்சங்கத்தின் மாநில துணைப் பொதுச் செயலாளா் எஸ். பாண்டியன் தலைமையில் நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஐஎன்டியுசி மாநில அமைப்புச் செயலாளா் பா. ராஜீவ்காந்தி பங்கேற்று கோரிக்கைகளை விளக்கிப் பேசினாா்.
இதில், பருவகால பணியாளா்கள் கூட்டமைப்பின் மாநிலச் செயலாளா் யு. கோமகன், மாவட்டத் தலைவா் திருமுருகன், மாவட்டச் செயலாளா் விஜயகுமாா் உள்ளிட்ட பலா் பங்கேற்று, கோரிக்கையை நிறைவேற்ற வலியுறுத்தி முழக்கங்களை எழுப்பினா்.