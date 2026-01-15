அறுவடை இயந்திரங்களுக்கான வாடகை நிா்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது
மாவட்டத்தில் அறுவடை இயந்திரங்களுக்கான வாடகை நிா்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது என்றாா் மாவட்ட ஆட்சியா் வ. மோகனச்சந்திரன்.
ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் புதன்கிழமை நடைபெற்ற முன்னோடி விவசாயிகள், வேளாண் சாா்ந்த அலுவலா்கள், அறுவடை இயந்திரங்களின் உரிமையாளா்கள் மற்றும் முகவா்கள் ஒருங்கிணைந்த முத்தரப்பு குழுக் கூட்டத்துக்கு தலைமை வகித்து மேலும் அவா் பேசியது: மாவட்டத்தில் பெல்ட் டைப் அறுவடை இயந்திரங்களுக்கு மணிக்கு ரூ. 2,600, டயா் டைப் அறுவடை இயந்திரங்களுக்கு மணிக்கு ரூ.1,850 நிா்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. நிா்ணயம் செய்யப்பட்ட தொகைக்கு கூடுதலாக அறுவடை இயந்திர உரிமையாளா்கள் கோரினால், அந்தந்த வட்டாட்சியா்களிடம் அல்லது வேளாண் மற்றும் வேளாண்மைப் பொறியியல் துறை அலுவலா்களிடம் புகாா் தெரிவிக்கலாம்.
தவிர, வேளாண்மைப் பொறியியல் துறை அறுவடை இயந்திரங்களுக்கு பெல்ட் டைப் அறுவடை இயந்திரங்களுக்கு மணிக்கு ரூ. 1,880, டயா் டைப் அறுவடை இயந்திரங்களுக்கு மணிக்கு ரூ.1,160 நிா்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது என்றாா்.