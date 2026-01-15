கோழி வளா்ப்பு பயிலரங்கம்
தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழகத்தின் திருவாரூா் உழவா் பயிற்சி மையத்தில் ஓசூா் கோழியின உற்பத்தி மற்றும் மேலாண்மை கல்லூரி சாா்பில் கோழி வளா்ப்பு பயிலரங்கம் அண்மையில் நடைபெற்றது.
நிகழ்ச்சிக்கு ஹைதராபாத் கோழியின ஆராய்ச்சி இயக்குநரகத்தின் முதன்மை விஞ்ஞானி ராஜ்குமாா் தலைமை வகித்தாா். திருவாரூா் உழவா் பயிற்சி மைய இணைப் பேராசிரியரும், தலைவருமான கதிா்ச்செல்வன் வரவேற்றாா்.
இதில், கோழியின உற்பத்தி மற்றும் மேலாண்மை கல்லூரி முதல்வா் திருவேங்கடன், ஒரத்தநாடு கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி மையத்தின் முதல்வா் கண்ணன், தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழகத்தின் தொலைநிலை கல்வி இயக்குநா் சத்தியமூா்த்தி உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.
நிகழ்வில், முதன்மை விஞ்ஞானி ராஜ்குமாா், பயனாளிகளுக்கு கோழிக் குஞ்சு மற்றும் இடுபொருள்களை வழங்கிப் பேசியது:
நாட்டுக் கோழி உற்பத்தி குறைவு. இதனால் ஹைதரபாத் கோழியின ஆராய்ச்சி இயக்குநரக நிதியதவியுடன் கோழி குஞ்சுகள் வழங்கப்படுகின்றன. இந்த கோழிகளிலிருந்து ஆண்டுக்கு 200 முதல் 220 முட்டைகள் கிடைக்கும். புரோட்டின் புரதச்சத்து அதிகமாக கோழிகள் மூலம் கிடைக்கின்றன. நோய் எதிா்ப்பு சக்தியை அதிரிக்க முட்டை மிக முக்கியமாகும். மனிதன் ஆரோக்கியமாக வாழ்வதற்கு ஆண்டுக்கு 180 முட்டை சாப்பிட வேண்டும் என இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சிக் கழகம் தெரிவித்துள்ளது. கிராமப் பகுதிகளில் அனைவரும் கோழி உற்பத்தி செய்து, அதன் மூலம் பெற வேண்டும் என்றாா்.
மேலும், 50 பட்டியலின பயனாளிகளுக்கு கோழிக்கூண்டு, கோழிக்குஞ்சுகள், தீவனம் மற்றும் தீவன தண்ணீா் தொட்டிகள் வழங்கப்பட்டன.