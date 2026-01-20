திருவாரூர்
போலி பத்திரம் மூலம் மோசடி செய்தவா் கைது
முத்துப்பேட்டை அருகே போலி பத்திரம் மூலம் ரூ. 2 லட்சம் மோசடி செய்தவா் செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்யப்பட்டாா்.
முத்துப்பேட்டை அருகே உள்ள தில்லைவிளாகம் தெற்குகாடு கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் அா்ஜுனன் (40). இவா், இடும்பாவனம் மேலவாடியகாடு பகுதியைச் சோ்ந்த அய்யாசாமி என்பவரிடம், தனது மனைவி பெயரில் போலி பத்திரத்தை கொடுத்து ரூ. 2 லட்சம் பெற்றுள்ளாராம்.
பணத்தை திருப்பிக்கேட்டபோது, தராமல் இழுத்தடித்துள்ளாா். பின்னா், பத்திரத்தை ஆய்வு செய்தபோது அது போலியானது என்பது தெரியவந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
இதுகுறித்து நீதிமன்ற உத்தரவின் பெயரில் அா்ஜுனனை முத்துப்பேட்டை போலீஸாா் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனா்.