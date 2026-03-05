Dinamani
திருநள்ளாற்றில் இன்று சனிப்பெயா்ச்சி விழாகுச்சனூா் சனீஸ்வரா் கோயிலில் இன்று சனிப் பெயா்ச்சி விழாதமிழக ஆளுநராக ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர் - ஆர். என். ரவி மேற்கு வங்க ஆளுநராக மாற்றம் இறுதிப்போட்டியில் இந்தியா! இங்கிலாந்தை வீழ்த்தி அபாரம்!லடாக் துணைநிலை ஆளுநர் பதவி விலகல்?தமிழ்நாடு ஆளுநராக அஜய்குமார் பல்லா?மத்திய கிழக்கில் பதற்றம்: சிபிஎஸ்இ தேர்வுகள் ரத்து!மேற்கு வங்க ஆளுநர் ராஜிநாமா! ஆர்.என். ரவி நியமனம்!இந்தியாவுக்கு எரிவாயு வழங்க ஆஸ்திரேலியா, கனடா முடிவு?தேர்தல் விதிமீறல்: ஓபிஎஸ் மீதான 4 வழக்குகள் ரத்து!ஈரானின் தலைவர் கமேனி கொலை! - இந்தியா இரங்கல்!ராணுவ மோதல் பிரச்னைக்குத் தீர்வு அல்ல: பிரதமர் மோடிஈரான் வெளியுறவு அமைச்சருடன் ஜெய்சங்கர் உரையாடல்!சென்செக்ஸ் 900 புள்ளிகள் உயர்வு! ஐடி பங்குகள் மட்டும் சரிவு!
/

Syndication

சுந்தரக்கோட்டை செங்கமலத்தாயாா் கல்வி அறக்கட்டளை தன்னாட்சி கல்லூரி நாட்டு நலப்பணித் திட்டம் சாா்பில் ரிஷியூரில் ஒரு வாரமாக நடைபெற்ற சிறப்பு முகாம் வியாழக்கிழமை நிறைவு பெற்றது.

முதல்வா் என். உமாமகேஸ்வரி தலைமை வகித்தாா். முன்னாள் ஊராட்சித் தலைவா்கள் க.சகிலா, கிருஷ்ணமேனன் முன்னிலை வகித்தனா்.

பிப்ரவரி 27 முதல் மாா்ச் 5-ஆம் தேதி வரை ஏழு நாள்கள் நடைபெற்ற முகாமில், கிராம சுத்தம், சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு விழிப்புணா்வு, மரக்கன்றுகள் நடுதல், சுகாதார விழிப்புணா்வு மற்றும் பொதுமக்களுக்குப் பயன்படும் பல்வேறு சமூகப் பணிகள், செயல்பாடுகள் குறித்து பிரசாரம் மற்றும் கலைநிகழ்ச்சிகள் நடத்தி கிராம மக்களிடையே விழிப்புணா்வை ஏற்படுத்தினா்.

கல்லூரித் தாளாளா் வி. திவாகரன், முகாமில் கலந்து கொண்ட அனைத்து என்எஸ்எஸ் மாணவிகளுக்கு சான்றிதழ்கள் வழங்கினாா் (படம்).

முன்னதாக, என்எஸ்எஸ் திட்ட அலுவலா் ஏ. பிரபாவதி வரவேற்றாா். திட்ட அலுவலா் பா.அருள் மொழி நன்றி கூறினாா்.

டிரெண்டிங்

ஆா்டி அக்ரோ கல்வி, சமூக நல அறக்கட்டளை சாா்பில் நலத் திட்ட உதவிகள்

ஆா்டி அக்ரோ கல்வி, சமூக நல அறக்கட்டளை சாா்பில் நலத் திட்ட உதவிகள்

நவரசம் மகளிா் கல்லூரியின் நாட்டு நலப்பணித்திட்ட முகாம் நிறைவு

நவரசம் மகளிா் கல்லூரியின் நாட்டு நலப்பணித்திட்ட முகாம் நிறைவு

நாட்டு நலப்பணித்திட்ட முகாம் நிறைவு

நாட்டு நலப்பணித்திட்ட முகாம் நிறைவு

கல்லூரி மாணவா்களின் நாட்டு நலப்பணித் திட்ட சிறப்பு முகாம்

கல்லூரி மாணவா்களின் நாட்டு நலப்பணித் திட்ட சிறப்பு முகாம்

வீடியோக்கள்

Podcast | செல்வப்பெருந்தகை சந்தித்த சவால்கள் | News and Views | Epi - 11
வீடியோக்கள்

Podcast | செல்வப்பெருந்தகை சந்தித்த சவால்கள் | News and Views | Epi - 11

தினமணி வீடியோ செய்தி...

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணியில் நல்ல முடிவு: கனிமொழி சோமு எம்.பி.
வீடியோக்கள்

திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணியில் நல்ல முடிவு: கனிமொழி சோமு எம்.பி.

தினமணி வீடியோ செய்தி...

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
அரையிறுதியில் வெளிப்பட்ட நியூசி.யின் ருத்ரதாண்டவம்: அடிபணிந்த தெ.ஆ.! |
வீடியோக்கள்

அரையிறுதியில் வெளிப்பட்ட நியூசி.யின் ருத்ரதாண்டவம்: அடிபணிந்த தெ.ஆ.! |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
இரண்டாம் அரையிறுதிப் போர்: பழிதீர்க்குமா இங்கிலாந்து?
வீடியோக்கள்

இரண்டாம் அரையிறுதிப் போர்: பழிதீர்க்குமா இங்கிலாந்து?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

12 மணி நேரங்கள் முன்பு