Dinamani
அமமுக எம்எல்ஏவை காணவில்லை: டிடிவி தினகரன் குற்றச்சாட்டு விஜய்யை ஆட்சி அமைக்க அழைக்கக் கோரி உச்சநீதிமன்றத்தில் மனு!தவெகவுக்கு இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சி ஆதரவு இல்லை!கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளுக்கு நேரில் நன்றி தெரிவித்தார் விஜய்! ஆளுநரைச் சந்தித்து ஆட்சி அமைக்க உரிமை கோரினார் விஜய்!புதிய அரசு அமைய ஆளுநர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்! மு.க. ஸ்டாலின்மேற்கு வங்க முதல்வராகிறார் சுவேந்து அதிகாரி! 2 துணை முதல்வர்கள்? தவெக ஆட்சியமைக்க மார்க்சிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும் ஆதரவு! தவெகவுக்கு இந்திய கம்யூனிஸ்ட் ஆதரவு!
/
திருவாரூர்

மன்னாா்குடி ஸ்ரீசண்முகா மெட்ரிக் பள்ளி 100 சதவீதம் தோ்ச்சி

மன்னாா்குடி ஸ்ரீசண்முகா மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளி பிளஸ் 2 தோ்வில் 100 சதவீதம் தோ்ச்சி பெற்றுள்ளது.

News image

படம் ஆா்.டி. கயல்விழி.

Updated On :43 நிமிடங்கள் முன்பு

Syndication

மன்னாா்குடி ஸ்ரீசண்முகா மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளி பிளஸ் 2 தோ்வில் 100 சதவீதம் தோ்ச்சி பெற்றுள்ளது.

இப்பள்ளி மாணவிகள் ஆா்.டி. கயல்விழி, என். அனன்யா ஆகியோா் தலா -590, வி. தமிழருவி -586, கே. சுதன்-584 மதிப்பெண்கள் பெற்று பள்ளி அளவில் முறையே சிறப்பிடம் பெற்றனா். 16 மாணவா்கள் பாடவாரியாக 100 மதிப்பெண்களையும், மொழிப்பாடங்களில் 17 மாணவா்கள் 99 மதிப்பெண்களையும், 125 போ் 500-க்கும் மேல் மதிப்பெண்களை பெற்று இப்பள்ளியில் தோ்வெழுதிய 317 போ் வெற்றி பெற்று 100 சதவீத தோ்ச்சியை பெற்றனா். சிறப்பிடம் பெற்றவா்களை பள்ளித் தாளாளா்கள் ஆா்.எஸ். செந்தில்குமாா், எஸ். வெண்ணிலா, நிா்வாகிகள் எஸ். சண்முகராஜன், எஸ். சாய்லதா, முதல்வா்கள் ஏ. அருள்ராஜன், கே. சாந்தி உள்ளிட்டோா் பாராட்டினா்.

Story image
Story image
Story image

தொடர்புடையது

ஸ்ரீவையாபுரி வித்யாலயா பள்ளி 100 சதவீதம் தோ்ச்சி

ஸ்ரீவையாபுரி வித்யாலயா பள்ளி 100 சதவீதம் தோ்ச்சி

ஆரணி ஏ.சி.எஸ்.மெட்ரிக் பள்ளி 100% தோ்ச்சி

ஆரணி ஏ.சி.எஸ்.மெட்ரிக் பள்ளி 100% தோ்ச்சி

பழனி கோயில் பள்ளி 100 சதவீதம் தோ்ச்சி

பழனி கோயில் பள்ளி 100 சதவீதம் தோ்ச்சி

பிளஸ் 2 தோ்வு: ஆரணி எய்ம் மெட்ரிக் பள்ளி 100% தோ்ச்சி

பிளஸ் 2 தோ்வு: ஆரணி எய்ம் மெட்ரிக் பள்ளி 100% தோ்ச்சி

விடியோக்கள்

பவர் பேட்ட க்ளிம்ஸ் விடியோ!
வீடியோக்கள்

பவர் பேட்ட க்ளிம்ஸ் விடியோ!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
வெளியில் இருந்து ஆதரவு! ஆட்சியில் பங்கில்லை! கம்யூ. தலைவர்கள் பேட்டி | TVK
வீடியோக்கள்

வெளியில் இருந்து ஆதரவு! ஆட்சியில் பங்கில்லை! கம்யூ. தலைவர்கள் பேட்டி | TVK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
விஜய் முதல்வராக முடியுமா ? | TVK Vijay | TN CM | MK Stalin | Edapadi Palaniswamy
வீடியோக்கள்

விஜய் முதல்வராக முடியுமா ? | TVK Vijay | TN CM | MK Stalin | Edapadi Palaniswamy

தினமணி செய்திச் சேவை

15 மணி நேரங்கள் முன்பு
என்ன சொல்லி மிரட்டினாலும்... PM SHRI குறித்து அன்பில் மகேஸ் அட்வைஸ்
வீடியோக்கள்

என்ன சொல்லி மிரட்டினாலும்... PM SHRI குறித்து அன்பில் மகேஸ் அட்வைஸ்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

15 மணி நேரங்கள் முன்பு