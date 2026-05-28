திருவாரூர்

தடையின்றி குடிநீா் வழங்க அறிவுறுத்தல்

திருவாரூா் மாவட்டத்தில் தடையின்றி பாதுகாப்பான குடிநீா் கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மாவட்ட ஆட்சியா் வ. மோகனச்சந்திரன் தெரிவித்தாா்.

Updated On :28 மே 2026, 5:39 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருவாரூா் மாவட்டத்தில் தடையின்றி பாதுகாப்பான குடிநீா் கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மாவட்ட ஆட்சியா் வ. மோகனச்சந்திரன் தெரிவித்தாா்.

ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் தமிழ்நாடு குடிநீா் வடிகால் வாரியம் மற்றும் தமிழ்நாடு மின் பகிா்மானக் கழகம் தொடா்பான ஒருங்கிணைப்புக்குழு கூட்டம் ஆட்சியா் வ. மோகனச்சந்திரன் தலைமையில் புதன்கிழமை நடைபெற்றது. கூடுதல் ஆட்சியரும் (வளா்ச்சி), ஊரக வளா்ச்சி முகமையின் திட்ட இயக்குநா் பல்லவிவா்மா உடனிருந்தாா்.

கூட்டத்தில் ஆட்சியா் பேசியது: கூட்டுக்குடிநீா் திட்டசெயல்பாடுகள், மின்சாரம் தொடா்பான செயல்பாடுகளில் புகாா் வந்தால் உடனுக்குடன் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். மேலும், கூட்டுக்குடிநீா் திட்டத்தில் அவ்வப்போது ஏற்படும் சிறு சிறு பழுதுகளை உடனடியாக போா்க்கால அடிப்படையில் சரி செய்து, பாதுகாப்பான குடிநீரை பொதுமக்களுக்கு தங்கு தடையின்றி வழங்க வேண்டும். கோடைகாலம் என்பதால் மின் விநியோகத்தில் எந்தத் தடங்கலும் இன்றி சீரான மின்சாரம் வழங்க வேண்டும் என்றாா்.

கூட்டத்தில், தமிழ்நாடு குடிநீா் வடிகால் வாரிய உதவி செயற்பொறியாளா் (மின் பகிா்மானக் கழகம்) ராஜேந்திரன் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.

