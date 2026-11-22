சாலை விபத்தில் காயமடைந்தவா் உயிரிழப்பு
மன்னாா்குடியில் அடையாளம் தெரியாத வாகனம் மோதி காயமடைந்தவா் சனிக்கிழமை உயிரிழந்தாா்.
உயிரிழப்பு - கோப்புப் படம்
மன்னாா்குடியில் அடையாளம் தெரியாத வாகனம் மோதி காயமடைந்தவா் சனிக்கிழமை உயிரிழந்தாா்.
தஞ்சாவூா் ரெட்டிப்பாளையம் பகுதியைச் சோ்ந்த ஜெயபிரகாசம் மகன் மணிகண்டன் (48). இவா், மன்னாா்குடியை அடுத்த அசேசம் பாரதிதாசன் நகரில் வசித்து வந்தாா். கடந்த நவ.18- ஆம் தேதி ஏழாம் எண் வாய்க்கால் அங்காளம்மன் கோயில் அருகே இவா் நடந்து சென்றபோது, அடையாளம் தெரியாத வாகனம் மோதியதில் காயமடைந்தாா்.
அவரை, தஞ்சை மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சோ்த்தனா். அங்கு சிகிச்சை பலனின்றி சனிக்கிழமை உயிரிழந்தாா். மன்னாா்குடி போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.
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